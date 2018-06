Cum sa ii invatam pe copii valoarea banilor

Daca mersul pe bicicleta se invata relativ usor, lectia despre bani este una de lunga durata, care necesita rabdare din partea parintilor. Iata care sunt pasii pe care ii poti urma:1. Poti incepe sa-i vorbesti despre bani incepand cu varsta de 4-5 ani, insa cea mai buna intelegere o va avea in jurul varstei de 11 ani. Ca sa-i starnesti curiozitatea intreaba-l daca stie ce inseamna scump sau ieftin. Apoi ia-l de mana si explica-i care sunt lucrurile scumpe din casa. Asa va intelege ca un laptop nu este un lucru pe care il puteti cumpara in fiecare zi.2. Faceti liste de cumparaturi impreuna, astfel incat sa inteleaga ca sunt lucruri pe care trebuie sa le cumparati mai frecvent. De exemplu, poti face comparatie intre paine si un gadget. Explica-i ca painea are prioritate pentru ca trebuie sa va hraniti si daca mai raman bani, abia atunci mai puteti cumpara si alte lucruri.3. Ofera-i o suma de bani si lasa-l sa cumpere ce vrea. Am vazut asta la un tata intr-un hipermarket. Fetita lui nu se putea hotari ce sa cumpere, asa ca i-a oferit 5 lei si i-a spus in felul urmator: "Iti dau 5 lei si iti cumperi ce vrei tu. Bine?". Fetita a fost incantata si imediat dupa aceea tatal a intrebat-o daca vrea sa-i arate produsele care se incadreaza in acea suma, fetita nestiind inca sa citeasca. Astfel a avut control si asupra produselor pe care le cumpara. Micuta a cumparat o punga cu un mix de seminte pe care a platit-o singura la casa.4. Cumpara-i un joc Monopoly. Explica-i regulile si jucati-va impreuna. Nu numai ca va invata valoarea banilor, dar veti petrece si timp de calitate impreuna.5. Pe masura ce creste, inversati rolurile. Daca iesiti la o plimbare in parc sau vreti sa mancati o prajitura, permite-i copilului sa decida cum sa cheltuiasca banii. Astfel va invata cum sa-si gestioneze banii.6. Invata-l sa faca economii. Poti cumpara o pusculita in forma de porcusor. Creeaza o poveste in jurul pusculitei, astfel incat sa inteleaga ca este "Porcusorul salvator". In caz de urgenta, copilul poate sparge pusculita si astfel rezolva problema.7. Invata-l sa imparta. Asa cum spuneam mai sus, copilul trebuie sa invete care sunt nevoile primare, iar atu ...citeste mai departe despre " Cum sa ii invatam pe copii valoarea banilor " pe Ziare.com