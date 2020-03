Cum trebuie schimbata si curatata litiera pentru pisici?

(P)

Este foarte important ca cei care au in grija una sau mai multe pisici de apartament sa le asigure spatiul potrivit pentru a-si face nevoile. Acesta trebuie sa fie adaptat marimii animalutului de companie si, foarte important, trebuie igienizat periodic.Daca nu este curatata cel putin o data pe saptamana, litiera pisicii poate prinde un miros neplacut, care o va determina pe pretioasa ta felina sa-si faca nevoile in alta parte, ceea ce cu siguranta nu iti va cadea bine.Exista si varianta ca aceasta sa se abtina sa-si faca nevoile, fapt ce poate atrage dupa sine probleme de sanatate mai grave, cum ar fi cele de natura renala.Comportamentul pisicilor difera foarte mult de la rasa la rasa, insa cel mai mult este influentat de varsta si de modul in care sunt crescute. Ca atare, acestea trebuie educate, de la varste cat mai fragede, sa fie disciplinate si sa-si faca nevoile intr-un singur loc.Pe langa educatie, prietena ta cu blanita are nevoie de cele mai bune conditii pentru a aplica ceea ce ai invatat-o, de accesorii de igiena alese cu atentie.Ne referim aici la locul destinat nevoilor (litiera), care trebuie sa fie potrivit marimii sale. De asemenea, acesta trebuie amplasat intr-un loc care sa-i ofere siguranta si sa contina asternutul cel mai bun. Referitor la asternut, pe piata exista mai multe variante, asa ca ai de unde alege.Principalele sale avantaje constau in puterea de absorbtie foarte mare si in compactarea foarte usoara, bulgarii de nisip ramanand astfel la suprafata. Asta inseamna ca mirosul nu va ajunge pe fundul litierei. Prin urmare, curatarea acesteia va presupune eforturi minime.Si in cazul acestui asternut, se formeaza bulgari la suprafata, insa gradul de absorbtie nu este la fel de mare ca in cazul asternutului cu argila. Din acest motiv, o litiera pentru pisici cu un continut de bentonita trebuie curatata mult mai des, pentru ca mirosul se va impregna mult mai repede.Dintre toate tipurile de asternut, acesta are cea mai mare putere de absorbtie. Urina pisicii este imediat absorbita si transformata in bulgarasi grei, care ajung numaidecat pe fundul litierei, suprafata asternutului ramanand mereu curata si proaspata. De asemenea, asternutul pe baza de silicat are capacitatea de a neutraliza foarte eficient mirosul, aspect foarte apreciat de pisicuta ta.Cel mai mare avantaj al acestuia este caracteristica sa biodegradabila, care iti va permite ca, atunci cand igienizezi litiera, sa-i arunci continutul in toaleta. Mai mult decat atat, asternutul din hartie are capacitatea de a retine foarte bine umezeala si nu contribuie la aparitia prafului.Toate tipurile de asternuturi prezentate, dar si mai multe modele de litiera pentru pisici de foarte buna calitate pot fi gasite pe site-ul magazinului PetVet Shop.De la cele mai simple forme, cu pereti mai inalti sau mai putin inalti, pana la cele cu capac si filtru si chiar la litiere cu sita, toate au preturi foarte accesibile si sunt realizate din cele mai rezistente materiale. Tot pe petvet-shop.ro poti gasi si accesorii de igiena atat pentru curatarea litierelor, cat si pentru ingrijirea felinelor.Asa ca ce mai astepti?