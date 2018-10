Cumpara online de Hope Friday, pe 26 octombrie, iar contravaloarea produselor va fi donata pentru cauze umanitare

Evenimentul se afla la cea de a patra editie si inseamna ca fiecare magazin online inscris in Hope Friday va dona contravalorea vanzarilor inregistrate pe 26 octombrie catre asociatii caritabile, atunci cand alege sa isi redistribuie 20% din impozitul datorat statului, in temeiul Legii Sponsarizarii 32/1994.In vreme ce unele magazine inscrise se raporteaza la cuantumul vanzarilor de Hope Friday pentru a stabili cat anume vor dona pentru caritate din acest maximum de 20% din impozitul pe venit, altele si-au asumat de la bun inceput ca vor dona suma maxima legal, cum sunt cele detinute de Global Network, care deja a oferit sponsorizari in valoare de 40.000 de lei anul acesta.Cum functioneaza Hope Friday, in 5 pasi simpli1. Magazinele online se inscriu pe lista companiilor participante si se angajeaza sa doneze contravalorea incasarilor totale sau partiale de Hope Friday catre o cauza nobila, in limita celor 20% (procent prevazut in lege).2. In ziua evenimentului (pentru 2018 data stabilita este 26 octombrie) cumparatorii plaseaza comenzi online in magazinele inscrise pe lista participantilor Hope Friday.3. Comenzile sunt preluate si expediate clientilor conform procedurii standard (prin curierat, produse perfect functionale, cu garantie, foarte bine impachetate).4. Magazinele participante colecteaza sumele incasate in ziua derularii evenimentului Hope Friday (pentru 2018, data stabilita este 26 octombrie).5. Sumele colectate sunt directionate direct sau sub forma de produse catre asociatii sau institutii aflate in dificultate.Cum poti sustine tu Hope Friday?1. Distribuie pagina evenimentului Hope Friday 2018, pentru ca prietenii tai si prietenii prietenilor tai sa aiba ocazia de a participa si a contribui la extinderea acestui fenomen de binefacere.2. Distribuie pagina evenimentului Hope Friday 2018 pentru a stimula alte firme si companii sa se implice si sa se inscrie pe lista magazinelor online participante.3. In data de 26 octombrie 2018 cumpera produse din magazinele onlinewww.drimus.ro, www.ergos.ro sau din alte magazine inscrise in program. Tu vei primi produsele acasa conform comenzii plasate, iar banii pe care ii platesti pentru acele produse vor f ...citeste mai departe despre " Cumpara online de Hope Friday, pe 26 octombrie, iar contravaloarea produselor va fi donata pentru cauze umanitare " pe Ziare.com