De vorba cu Andrei Rosu: Cand iti depasesti temerile, pasiunea se poate transforma in afacere (video)

D'inspiratie by Dana Tudor:

Materialul face parte din proiectul video D'inspiratie, prin care imi propun sa aduc in fata camerei oameni care stapanesc si slefuiesc cu maiestrie, prin activitatea lor de zi cu zi, abilitati ce ne pot inspira si sustine sa ne dezvoltam.63% dintre ei spun ca vor sa aiba propria lor afacere, conform studiului iSense Modern Consumer Trends Tracker, dat publicitatii de catre compania de cercetare de piata iSense Solutions. Procentul este semnificativ mai mare in randul barbatilor (72%), al tinerilor intre 18 si 23 de ani (77%) precum si al adultilor intre 24 si 38 de ani (75%).Pentru 8 din 10 romani, a fi independent inseamna a nu depinde financiar de altcineva, iar pentru 77% independenta este asociata cu posibilitatea de a face lucrurile pe care si le doresc, de a-si implini pasiunile.Majoritatea persoanelor cu varsta intre 55 si 65 de ani (88%) leaga independenta de posibilitatea de a face ceea ce isi doresc si de a-si implini pasiunile, in timp ce in cazul tinerilor de 18 pana la 23 de ani acest procent este de 56%.A reusi pe cont propriu este o alta caracteristica care defineste ce inseamna independenta pentru 57% dintre romani. Procentul celor care apreciaza ca reusita pe cont propriu este echivalentul independentei este mai mare in randul femeilor (63%, versus 37% dintre barbati), precum si in randul tinerilor intre 18-23 de ani (62%) si al adultilor tineri (cu varsta intre 24 si 38 de ani).Aproximativ 3 din 10 persoane din mediul urban declara ca independenta inseamna sa fii liber profesionist si sa poata munci cand doresc, iar procentul ajunge la 40% in cazul persoanelor cu varsta intre 39 si 54 de ani.Intentia de a lucra pe cont propriu se manifesta destul de puternic si in randul angajatilor, mai bine de jumatate (50,6%) dintre ei dorindu-si sa devina antreprenori, potrivit unui studiul iVOX.Unde intervine sprijinul de care simte nevoia o persoana in demersul sau antreprenorial? In clarificarea alegerii optime, astfel incat sa ii serveasca pasiunii, oportunitatii de piata si, eventual unui scop mai inalt?In depasirea eventualelor blocaje, temeri sau limitari dpdv al resurselor? In sustinerea energiei si a concentrarii pe obiective?Apropos de aceasta, intr-un interviu pe care mi l-a acordat recent, Daniela Mariscu, fondatoarea brandului Aquatica Experience (nominalizata, din partea Romaniei, la evenimentul "EY Entrepreneurial Winning Women™ Europe Class of 2017", organizat la Bruxelles), concentra inspirat o idee care mi s-a parut memorabila: "forta sa creezi un nou univers te mentine ca antreprenor".Dar ce faci daca simti ca ajungi la fundul sacului, ca esti in pana de solutii, de creativitate sau de o simpla dar atat de valoroasa incurajare din partea cuiva care a urcat deja pe un varf similar inaintea ta? Know-how gasesti din plin in carti, in cursuri, pe internet insa este suficient pentru a-ti da sansa sa iti transformi visurile in realitate?De exemplu, legat de ambitie, una dintre abilitatile soft care aparent determina succesul profesional (cel putin asa suntem invatati de mici), iata perspectiva lui Andrei Rosu:Nu cred foarte mult in ambitie, in motivare. Daca as avea nevoie sa ma ambitionez, sa ma motivez in fiecare zi cred ca as consuma trei sferturi din energia fixa pe care o am in ziua respectiva.De obicei, motivatia sau ambitia ajuta foarte mult ca factor declansator in primele 2-3 zile, in care ai luat decizia si ai nevoie sa te misti putin, sa iesi din inertia ta si sa schimbi rutina.Dar ce am observat ca ma ajuta foarte mult este sa imi ajustez obiceiurile. De exemplu daca iti este foarte greu sa te trezesti la 5 dimineata, dupa ce te-ai trezit o saptamana-doua-trei la 5 dimineata, nu mai este nevoie sa te motivezi, sa-ti spui citate motivationale.La fel si cu nutritia. Daca o adaptez obiectivelor mele si stiu ca peste x luni alerg un maraton sau ultramaraton, atunci de fiecare data cand imi fac o lista de cumparaturi sau cand merg la piata sau imi pun ceva in farfurie, ma gandesc "are legatura ce pun aici cu obiectivul meu? Ma ajuta sa ma refac mai repede, sa alerg mai bine?"Si atunci construind aceste obiceiuri - ora de culcare, ora de trezire, ce pun in farfurie, felul in care incep ziua de lucru, ora la care termin ziua de lucru, imi este foarte simplu.Indiferent de proiectele in care sunt angajat, indiferent ca este vorba despre proiecte profesionale sau sportive, avand anumite obiceiuri de a duce lucrurile la bun sfarsit, intr-un anumit timp, imi este foarte simplu.