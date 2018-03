Elon Musk, geniul care nu poate functiona fara dragoste

Aflat pe loc fruntas in lista Forbes a celor mai influente persoane de pe planeta si cu o avere de 20,9 miliarde de dolari, care il situeaza pe locul 53 in ierarhia celor mai bogati oameni din lume, Musk a avut o viata personala tumultoasa.Vezi si cum ar putea deveni Elon Musk incredibil de bogat in zece ani, lasandu-l in urma si pe Jeff BezosIn 2010, declara ca mai degraba isi implanta o furculita in mana decat sa povesteasca despre viata personala. A facut-o, insa, intr-un interviu recent, in care s-a referit la copilarie, parinti si chiar relatiile amoroase. Tot atunci a spus ca ii e greu sa intalneasca persoane noi, dar ca isi doreste o relatie pe termen lung, ca vrea sa-si gaseasca sufletul pereche."Nu vreau sa fiu singur""Daca nu sunt indragostit, daca nu am un companion pe termen lung, nu pot fi fericit", declara el pentru Rolling Stone, conform Business Insider. "Nu voi fi niciodata fericit daca nu am pe cineva. Sa merg la culcare singur ma omoara. Nu e ca si cum nu as sti cum e asta: sa fii intr-o casa mare si goala, sa se auda ecoul pasilor, nimeni sa nu fie acolo - si nimeni sa nu fie pe perna de alaturi. La naiba! Cum sa fii fericit intr-o astfel de situatie?", spunea el atunci.Tot atunci povestea ca s-a confruntat cu singuratatea din copilarie si si-a promis sa nu mai fie intr-o astfel de situatie. "Cand eram copil, mi-am spus un lucru: Nu vreau sa fiu singur niciodata".Sunset on the roof of the Gigafactory A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Oct 4, 2017 at 6:31pm PDTNascut in 1971 in Pretoria, Africa de Sud, Musk era (si este) cel mai mare dintre cei trei copii ai familiei. Mama sa, Maye Musk, din Canada, inca este model la cei 69 de ani ai sai. Tatal, Errol, este inginer.@britishvogue feature. April 2018 "Family Matters" @susanbowlusphoto #model #dietitian #grandmother #justgettingstarted A post shared by Maye Musk (@mayemusk) on Mar 23, 2018 at 9:57am PDTInsa copilaria sa a fost departe de a fi una fericita. Hartuit de colegii de scoala, chiar a ajuns la un moment dat la spital, dupa ce acestia l-au impins pe scari.Tatal, "o fiinta umana ingrozitoare"In 1980, cand parintii sai au divortat, a mers sa locuia ...citeste mai departe despre " Elon Musk, geniul care nu poate functiona fara dragoste " pe Ziare.com