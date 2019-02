In schimb, barbatii care lucreaza acelasi numar de ore nu au prezentat semne de depresie, spun cercetatorii. Acest lucru se intampla din cauza ca femeile se confrunta cu o 'dubla povara' - cea a orelor suplimentare petrecute la slujba care se adauga treburilor domestice, pe care ele tind sa le faca in mai mare masura decat partenerii de sex masculin.Atat barbatii cat si femeile care lucreaza in majoritatea sau in toate weekend-urile sunt mai susceptibili sa devina deprimati decat cei care lucreaza numai in cursul saptamanii, mai arata studiul.Rezultatele se bazeaza pe date provenite de la peste 20.000 de adulti britanici care au participat la "Understanding Society: the UK household longitudinal study", care analizeaza viata de familie si societatea britanica din 2009.Femeile care lucreaza cel putin 55 de ore saptamanal aveau cu 7,3% mai multe simptome de depresie decat cele care lucreaza intre 35 si 40 de ore.Femeile sunt de asemenea mai predispuse decat barbatii sa aiba stari de disconfort legate de munca prestata sambata si duminica, desi atat femeile cat si barbatii au fost afectati de acest lucru (4,6% si 3,4%).'Femeile au in general mai multe sanse de a fi deprimate decat barbatii, iar acest lucru nu a fost diferit in studiu', a spus autorul principal al studiului, Gill Weston, un doctorand de la University College London.'S-a constatat de asemenea ca angajatii cu cele mai multe simptome de depresie sunt cei mai in varsta, cu venituri mici, fumatorii, cei cu locuri de munca solicitante din punct de vedere fizic si cei care erau nemultumiti de locurile lor de munca', a mai spus el. ...citeste mai departe despre " Femeile care muncesc peste program la serviciu risca depresia. Nu si barbatii " pe Ziare.com