Fermierii din India sunt terorizati de papagalii dependenti de opiu. Pasarile fac orice ca sa-si obtina drogul (Video)

India este una dintre putinele tari din lume unde este permisa cultivarea de maci in scopul recoltarii opiumului. Insa recoltele din ultima perioada sunt tot mai mici din cauza pasarilor, care au prins gustul opiumului. Un mac furnizeaza in jur de 20-25 de grame de opiu. Insa grupuri mari de papagali se delecteaza cu aceste flori de 30-40 de ori pe zi, explica un cultivator din Neemuch, centrul tarii, arata Live Science.#WATCH: Parakeets destroy opium crops in Neemuch, Madhya Pradesh pic.twitter.com/nURIGDoraL- ANI (@ANI) February 25, 2019Nu de putine ori pasarile au fost vazute zburand haotic, lovindu-se pur si simplu de crengile copacilor sau stand prabusite in iarba, fara sa se poata misca. Cand efectul drogului trece, isi iau zborul si se duc sa ia o noua doza de opiu.Degeaba au montat fermierii sperietoare, degeaba proprietarii terenurilor isi pazesc ei insisi pamanturile, zi si noapte, degeaba striga in portavoce sau bat in tobe, pentru a goni pasarile, ori arunca pocnitori si petarde. Papagalii par sa nu mai aiba niciun fel de frica.Iar autoritatile, spun cultivatorii, nu iau nicio masura, asa ca pierderile lor sunt imense.