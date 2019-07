Dupa noua ani de la ultima editie, Festivalul de muzica usoara Mamaia se va relua ca urmare a sprijinului acordat de presedintele Consiliului Judetean Constanta, Horia Tutuianu, si vicepresedintele Claudiu Palaz, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Electrecord Production."Astazi putem anunta oficial ca Festivalul National de Muzica Usoara Mamaia, cel mai cunoscut si popular festival muzical romanesc, lansat in 1963, revine in actualitate, avand ca organizator Electrecord Production in parteneriat cu Consiliul Judetean Constanta", se arata in comunicatul de presa.Potrivit organizatorilor, editia 2019 a Festivalului de muzica usoara Mamaia va avea loc in perioada 5-8 septembrie, sub patronajul Ministerului Culturii. ...citeste mai departe despre " Festivalul de la Mamaia revine in septembrie, dupa 9 ani de pauza " pe Ziare.com