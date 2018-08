Generatia Z, care ne dicteaza viitorul, va depasi numeric Millennials foarte curand. Cum va schimba lumea

Estimarea a fost facuta de Bloomberg, in baza datelor publicate de Organizatia Natiunilor Unite (ONU).Cei nascuti in 2001 vor implini 18 ani anul viitor, astfel ca vor intra la facultate si/sau in campul muncii, vor avea drept de vot si vor fi considerati adulti in fata legii in majoritatea tarilor.Spre deosebire de alte generatii, "zetarii" nu cunosc lumea analoga. Altfel spus, nu stiu cum e sa traiesti fara tehnologie. In plus, copilaria lor a fost marcata de evenimente precum recesiunea globala si razboiul impotriva terorismului.Insa principalul factor care diferentiaza Z de Millennials, in afara de varsta, sta in ideea de constiinta de sine versus egocentrism, potrivit unui studiu realizat de Marcie Merriman, director executiv la Ernst & Young LLP.Cei din prima categoria au tendinta de a gasi singuri solutii la problemele cu care se confrunta. Ceilalti, insa, cauta rezolvarea problemelor in alte parti, cum ar fi companiile pentru care lucreaza. In plus, sunt isi guverneaza vietile dupa ideea "si mie ce-mi iese?"Aceasta schimbare in structura demografica mondiala reprezinta o veste buna pentru companiile de livrari, producatorii de gadgeturi si pentru asa-numita gig economy, potrivit careia oamenii nu vor mai fi legati de un singur angajator.La polul opus, industriile care vor avea de infruntat cele mai mari provocari sunt nenumarate, pornind de la invatamant, planificare de evenimente, branduri de lux si pana la jocul de golf."Fiecare generatie vine cu un set unic de comportamente si prezinta provocari unice pentru companiile care vor sa ajunga la ei", potrivit unui raport realizat de firma de cercetare Nielsen Holdings Plc. "Cei din Generatia Z sunt bombardati cu mesaje de peste tot si pot disemina foarte repede daca ceva e relevant pentru ei sau nu", adauga raportul.Tinerii si muncaPentru a vedea cum se raporteaza tinerii la ideea de munca, am consultat un studiu realizat de EY la comanda Hipo.ro. Potrivitn acestei cercetari de piata, pe primul loc in topul celor care influenteaza Generatia Z, in proportie de 49%, este reprezentat de actualii angajati ai companiei, chiar si interni, pe locul al doilea se afla mama, cu 48%, pe al treilea - consilierii in cariera, cu 44%, pe al patrulea loc specialistul in recrutare al companiei, cu 43%, ia ...citeste mai departe despre " Generatia Z, care ne dicteaza viitorul, va depasi numeric Millennials foarte curand. Cum va schimba lumea " pe Ziare.com