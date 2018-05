Harvey Weinstein se preda astazi politiei

Purtatorul de cuvant al lui Weinstein, Juda Engelmayer, si avocatul acestuia, Benjamin Brafman, nu au dorit sa comenteze pe marginea subiectului, potrivit Reuters.Informatiile referitoare la inceperea urmaririi penale impotriva producatorului, relatate mai intai de New York Daily News, survin dupa mai multe luni de anchete, inclusiv o investigatie condusa de procurorul din Manhattan.O sursa apropiata anchetei a confirmat informatia pentru Reuters sub protectia anonimatului.Peste 70 de femei l-au acuzat pe cofondatorul studioului Miramax de agresiuni sexuale savarsite de-a lungul mai multor decenii, inclusiv de viol. Dezvaluirile, relatate pentru prima data de New York Times si The New Yorker anul trecut, au dat nastere miscarii #MeToo, care a determinat sute de femei sa faca dezvaluiri publice despre comportamentul sexual inadecvat al multor barbati importanti din afaceri, guverne si industria de divertisment.Weinstein a negat acuzatiile legate de sex non-consensual.Potrivit Times si Daily News, Weinstein va fi pus sub acuzare in urma dezvaluirilor facute de cel putin una dintre victime, actrita Lucia Evans, care a povestit pentru New Yorker ca Weinstein a fortat-o sa intretina relatii sexuale orale in 2004.Actrita Ashley Judd l-a dat in judecata pe Weinstein luna trecuta pe motiv ca in 1998 ar fi pierdut un rol in filmul "The Lord of the Rings", dupa ce i-a refuzat avansurile sexuale. Weinstein a negat acuzatiile.Actrita Rose McGowan, printre primele de la Hollywood care l-au acuzat pe Weinstein de agresiune sexuala, a spus joi intr-o declaratie ca victimele acestuia sunt acum "cu un pas mai aproape de a li se face dreptate". "Fie ca acest lucru sa dea speranta tuturor victimelor si supravietuitorilor care spun adevarul", a declarat actrita.Actrita italiana Asia Argento, care l-a acuzat pe Weinstein de viol in timpul Festivalului de la Cannes in 1997, pe cand aceasta avea 21 de ani, a reactionat joi la stirea despre arestarea iminenta a fostului producator cu un singur cuvant pe Twitter : "BOOM".Citeste si:Brad Pitt face un film pornind de la investigatia asupra lui Harvey Weinstein, care a declansat miscarea #MeTooHarvey Weinstein, palmuit si dat afara dintr-un restaurant (Video)Uma Thurman ...citeste mai departe despre " Harvey Weinstein se preda astazi politiei " pe Ziare.com