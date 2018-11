"IKEA a primit sesizari din partea clientilor cu privire la piesa de extensie a mesei GLIVARP, care s-a desprins de pe sine si a cazut.IKEA le recomanda tuturor clientilor care au achizitionat masa extensibila GLIVARP sa returneze produsul in magazinul IKEA pentru a primi inapoi suma integrala. Dovada platii (bonul) nu este necesara", au subliniat reprezentantii retailerului suedez intr-un comunicat de presa transmis marti.Reprezentantii IKEA sustin ca pentru ei siguranta produselor este foarte importanta, iar toate produsele lor sunt testate si respecta standardele relevante si legislatia nationala si internationala."In ciuda acestui fapt, am primit o serie de sesizari legate de piesa de extensie a mesei GLIVARP, care se poate desprinde de pe sine si poate cadea", au detaliat reprezentantii IKEA."Exista riscul ca piesa de extensie a mesei sa se desprinda de pe sine, ceea ce poate duce la prabusirea acesteia. Siguranta clientilor nostri este prioritara pentru compania IKEA, de aceea, am ales sa rechemam lotul de produse afectat, ca masura de precautie", precizeaza Cindy Andersen, Business Manager Kitchen and Dining la IKEA of Sweden.Citeste si: Ikea retrage zeci de milioane de dulapuri si cufere - cel putin 6 copii au murit ...citeste mai departe despre " IKEA recheama o masa de bucatarie, din cauza unei piese care risca sa cada " pe Ziare.com