In Franta, pasarile au fost dresate sa faca ordine in parc. Aduna inclusiv mucurile de tigara

Boubou, Bamboo, Bill, Black, Bricole si Baco sunt pasarile deschizatoare de drumuri. Cele sase au fost dresate sa adune gunoiul, mai ales mucurile de tigara, din parcul istoric Puy du Fou, din vestul Frantei, arata Science Alert.De cate ori pasarile duc gunoi in recipientele speciale primesc in schimb o tratatie, drept recompensa pentru eforturile lor.In trecut, pasarile din parc fusesera deja dresate sa culeaga trandafiri si sa-i ofere cuiva, asa ca exista premisa ca ele sa raspunda si la alte comenzi. Ceea ce s-a si intamplat.Ciorile si corbii au inceput treaba din weekend si vor lucra timp de patru zile pe saptamana, sub atenta supraveghere. Nu ele sunt cele supravegheate, ci oamenii, astfel incat sa nu arunce voit gunoi pe jos, doar pentru a vedea pasarile la treaba.Daca unora le-ar putea parea cruda ideea autoritatilor franceze, atunci e demn de stiut faptul ca nu se doreste ca animalele sa ne faca noua treaba, ci doar sa ajute oamenii sa constientizeze ca faptele lor - simpla aruncare pe jos a unui muc de tigara - au consecinte.Se doreste pur si simplu educarea oamenilor. De ce sa curete o pasare dupa noi, cand am putea ca din start sa nu gresim?