"Dupa artisti indragiti in toata lumea precum Julio Iglesias, Sting, Lara Fabian sau Andre Rieu, Clujul va gazdui in acest an o serie de noi concerte de cel mai inalt nivel: Enrique Iglesias, Tom Jones, Sarah Brightman sau Deep Purple sunt doar o parte dintre cei care au confirmat ca vor veni in fata publicului in Sala polivalenta din Cluj-Napoca", a scris Emil Boc pe Facebook Edilul a intocmit si o lista cu evenimentele majore organizate in acest an la Cluj-Napoca, printre care Cupa Mondiala la Judo - seniori, TEDx Cluj, Transylvania Comic-Con 2019 si, bineinteles, UNTOLD:Mai:- 3-5 mai, Cupa Europeana de Judo - Cadeti- 6 mai, Concert Lenny Kravitz- 31 mai-2 iunie, Cupa Mondiala de Judo - senioriIunie:- 10-11 iunie, Techsylvania- 12-15 iunie, Sports Festival - Meci demonstrativ de tenis cu Simona Halep- 22 iunie, Concert BZN - Grand Finale Tour- 26 iunie, Concert Tom Jones- 28-29 iunie, TEDx ClujIulie:- 20 iulie, Concert Michael BoltonAugust:- 1-4 august, UNTOLD editia a V-aSeptembrie- 20-21 septembrie, Discoteca 80- 24 septembrie-1 octombrie, Autonet Mobility Show 2019Octombrie- 17-21 octombrie, Transylvania Comic-Con 2019- 22 octombrie, Concert Sarah Brightman- 28 octombrie, Concert Enrique IglesiasDecembrie- 10 decembrie, Concert Deep PurpleC.B. ...citeste mai departe despre " Lenny Kravitz, Deep Purple sau Simona Halep, la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca: Ce alte evenimente v-au mai pregatit organizatorii " pe Ziare.com