Spune parola ZIARE.COM la intrare si primesti acces pentru 2 (doua) persoane la MARIAGE FEST in acest weekend!De retinut: la acest eveniment sunt prezente mii de modele de rochii mireasa, precum si costume pentru miri alaturi de o multitudine de accesorii, insa poate cel mai important este si ca veti putea achizitiona toate produsele si serviciile necesare nuntii la CEL MAI MIC PRET AL PIETEI, caci aceasta editie este despre reduceri, lichidari de stocuri si nu numai.Asa ca tineri din toata tara, uniti-va si vizitati Mariage Fest, caci va este foarte util daca va casatoriti anul acesta!In plus, doar vineri, 5 aprilie, in deschidere, aveti asa:1. Black Friday (coada incepe de la orele 10:00 si intrarea efectiva in zona rochiilor cu pret de 29 de lei chiar are loc la orele 12:00 fix;2. Inainte de aceasta sesiune speciala miresele indraznete pot infuleca briose cu ravase, premiul cel mare fiind un INEL CU DIAMANT oferit de Iuka;3. In plus, in zona de Black Friday, pe langa rochiile reduse si cele 29 de rochii la 29 de lei, o mireasa poate sa ocheasca si sa imereasca o ROCHIE SPECIALA, conceputa pentru acest eveniment de Olga - Atelier de frumos. Asa ca sunt asteptate toate miresele care doresc sa puna mana pe aceasta rochie special conceputa pentru castigatoare!Mariage Fest este un targ cu traditie in Romania si a ajuns deja la cea de-a 29-a editie, iar editia de primavara marcheaza ca de obicei oferte, reduceri si multe surprize pentru cei care se casatoresc in 2019.Rochii de mireasa - cat vezi cu ochiiEvident, vei gasi aici si bijuterii, verighete, pantofi, marturii, servicii foto-video, formatii si sonorizare, flori si elemente de decor.RETINE:ROCHII DE MIREASA = MARIAGE FEST in perioada 5-7 apriliesiAcum chiar ai cel putin 29 de motive sa vii la Mariage Fest in perioada 5-7 aprilie si sa pleci cu tot ce iti trebuie pentru nunta din 2019 LA CEL MAI BUN PRET!...citeste mai departe despre " Acces gratuit la ultimul targ de nunti al anului de la Palatul Parlamentului " pe Ziare.com