Marile opere ale lumii vin pe ecranul calculatorului tau! Ce spectacole urmarim astazi

De la Festivalul Enescu pana la spectacolele Operei Metropolitane din New York, ariile marilor compozitori vin acum la tine acasa!Festivalul Enescu si-a programat aparitiile pentru o luna intreaga de acum incolo, gratuit, iar The Met Opera a difuzat deja celebra opera Carmen de Bizet si La Boheme de Puccini. In plus, iti recomandam si site-ul OperaVision, un proiect sustinut de Uniunea Europeana, care aduna laolalta intr-o platforma online reprezentatiile marilor opere din intreaga lume, sub atenta monitorizare a Opera Europa, o asociatie europeana de renume in domeniu.Programul Festivalului George Enescu onlineFestivalul George Enescu a inceput deja maratonul muzical, urmand ca intre 18-21 martie sa ofere acces liber la Orchestra si Corul Maggio Musicale Fiorentino, avandu-l la pupitrul dirijoral, intr-o ultima reprezentatie a sa cu ansamblul, special pentru Festivalul Enescu, pe Fabio Luisi, cu lucrarea vocal-simfonica Recviem, de Giuseppe Verdi.Cei patru solisti sunt: soprana Hibla Gerzmava, mezzosoprana Veronica Simeoni, tenorul Piero Pretti si basul Riccardo Zanellato.Intre 22-25 martie veti putea vedea Orchestra si Corul Maggio Musicale Fiorentino, sub bagheta dirijorului Fabio Luisi. Solistul invitat este violonistul rus Sergei Krylov.In program: Concertul nr. 1 pentru vioara si orchestra op. 6 - de Niccolo Paganini si Simfonia a III-a in do major op. 21 de George Enescu.Intre 26 si 29 martie este accesibila Orchestra Nationala Simfonica a Radiodifuziunii Poloneze, sub bagheta maestrul Lawrence Foster si avandu-l ca solist pe pianistul Szymon Nehring (laureat al Concursului International "Arthur Rubinstein" 2017).In program: Adrian Pop "Solstice" pentru orchestra; Chopin - Concertul nr. 1 in mi minor pentru pian si orchestra op. 11 si Lutoslawski - Concert pentru orchestra.Intre 30 martie si 2 aprilie va putea fi vizionata Orchestra Nationala a Frantei, sub bagheta maestrului Ion Marin. Solista este pianista de origine romana Alexandra Dariescu.In program: Suita nr. 1 pentru orchestra in do major op. 9 de George Enescu, Concertul in sol major pentru pian si orchestra de Maurice Ravel, Suita "Imagini" pentru orchestra de Claude Debussy.Programul se intinde pana in 22 aprilie, cei interesati ...citeste mai departe despre " Marile opere ale lumii vin pe ecranul calculatorului tau! Ce spectacole urmarim astazi " pe Ziare.com