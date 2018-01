Spacey este anchetat de politie in urma unor acuzatii recente legate de comportament sexual neadecvat, agresiune si hartuire sexuala, aminteste nme.com.Dupa aparitia primelor acuzatii la adresa actorului, Netflix a sugerat ca show-ul sau de succes, "Culisele puterii/House Of Cards" va continua cu cel de-al saselea si ultimul sezon, fara implicarea lui Spacey.Netflix a decis, de asemenea, sa anuleze lansarea filmului "Gore", produs de Spacey si in care actorul urma sa interpreteze rolul principal. Filmul se afla in postproductie.Potrivit Deadline, desi compania nu a specificat cauzele exacte ale pierderii financiare, luni, in cadrul prezentarii raportului financiar din cel de-al patrulea trimestru, o sursa care cunoaste situatia a confirmat ulterior ca a fost vorba despre ultimele episoade din "House of Cards" si lungmetrajul "Gore".David Wells, CFO al Netflix, a spus ca "acest tip de scaderi sunt obisnuite in productia de continut". "Pur si simplu nu am mai avut o scadere de o asemenea magnitudine si legata de o resetare sociala dupa un scandal de hartuire sexuala. Asa ca a fost neobisnuit din acest punct de vedere", a adaugat el.Saptamana trecuta, a fost anuntat ca o noua ancheta in cazul lui Spacey a fost deschisa de politia din Londra. Aceasta este cea de-a treia ancheta in care este implicat actorul.Totusi, cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Compania americana a atras 8,33 de milioane de abonati noi in ultimul trimestru din 2017. Cea mai mare parte a acestora, 6,26 de milioane, vin din afara Statelor Unite ale Americii. Sfarsitul lui 2017 a gasit Netflix cu 117,6 milioane de abonati in toata lumea.Citeste mai departe despre " Neflix a pierdut 39 de milioane de euro din cauza scandalului sexual in care e implicat Kevin Spacey " pe Ziare.com