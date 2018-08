Consiliul guvernatorilor al Academiei de la Hollywood s-a reunit marti seara si l-a reales pe presedintele John Bailey pentru un nou mandat in fruntea institutiei si a aprobat o serie de "schimbari semnificative" in anuntarea celor mai ravnite premii din industria cinematografiei care au pierdut din audienta in ultimii ani.Pentru a face fata acestei situatii, institutia a decis sa mizeze pe o gala Oscar care sa nu depaseasca durata de trei ore."Sa ne angajam sa producem un show antrenant de trei ore si sa oferim o gala a Oscarurilor mai accesibila pentru telespectatorii nostri din intreaga lume", a anuntat Academia intr-un mesaj adresat membrilor sai.Pentru a se asigura ca spectacolul nu va depasi durata de trei ore s-a decis ca laureatii la anumite categorii sa fie anuntati in pauzele publicitare. Cele mai bune momente ale discursurilor lor vor fi difuzate intr-o retransmisie.Pe de alta parte, s-a decis ca ceremonia Oscarurilor din 2020 sa aiba loc pe 9 februarie, in loc de 23 februarie cum fusese anuntat anterior.Dar schimbarea cea mai semnificativa este, fara indoiala, includerea unei noi categorii care va premia filmul cu cel mai mare succes de public. Deocamdata Academia nu a anuntat conditiile ce trebuie intrunite pentru a face parte din aceasta categorie, detaliile urmand sa fie anuntate ulterior.Astfel, institutia garanteaza prezenta la premiile Oscar a filmelor cele mai comerciale ale anului, un lucru inedit.Pe de alta parte, Academia a extins la maximum zece numarul productiilor care candideaza la Oscarul pentru cel mai bun film - traditional cinci - dupa ce a fost criticata pentru neincluderea lungmetrajului "The Dark Knight", printre aspirantele din 2009. ...citeste mai departe despre " Oscarurile vor avea o noua categorie, ceremonia e scurtata si unele premii vor fi anuntate in pauza publicitara " pe Ziare.com