El a avut simptome, motiv pentru care a cerut sa fie testat, dar acum spune ca se simte bine."Cred ca este datoria mea morala sa va anunt ca am fost testat pozitiv pentru COVID-19, coronavirus. Eu si familia mea suntem cu totii in izolare, atat timp cat va fi necesar din punct de vedere medical. In prezent, suntem cu totii bine, dar am avut simptome de febra si tuse, deci am decis sa fiu testat si rezultatele au fost pozitive", a scris cantaretul.El ii roaga pe oamenii sa fie stea in casa pe cat posibil si sa aiba grija de ei, astfel incat intreaga lume sa revina cat mai repede la normalitate."Va implor sa fiti atenti, sa urmati indrumarile, sa va spalati pe maini frecvent, sa stai macar la 2 metri unul de altul, sa faceti tot ce puteti sa opriti raspandirea virusului si, mai mult de orice, va rog sa stati in case! Impreuna putem sa oprim acest virus si actuala criza mondiala pe care a provocat-o, astfel incat sa speram ca ne putem intoarce la normalitate. Va rog urmati instructiunile autoritatilor locale si ramaneti in siguranta si protejati-va nu doar pe voi, ci intreaga noastra comunitate", a mai scris muzicianul.Urmareste AICI, in format LIVE TEXT, cele mai noi informatii despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania si in lume, dar si masurile luate de autoritatiA.S. ...citeste mai departe despre " Placido Domingo are coronavirus: Va implor, stati in case! " pe Ziare.com