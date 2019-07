Plasticul si gunoaiele noastre au ajuns si-n cuiburile berzelor. Un pui era sa moara sufocat cu o panglica

Conform Societatii Ornitologice Romane (SOR), deja au fost numarate peste 2.000 de cuiburi, dintre care trei se afla in Bucuresti.Pe 8 iulie 2019, aplicatia se afla pe locul intai in topul celor mai populare aplicatii din categoria Calatorii si informatii locale, in Google Play. Pana acum, "Uite, Barza!" a fost downlodata de peste 10.000 de ori.Cele mai multe intrari de cuiburi recenzate (345) sunt cele din judetul Harghita. Pe locul secund se afla judetul Constanta (249), urmat de Tulcea (237) si Suceava (217) . Intrarile de cuiburi reprezinta doar semnalarile utilizatorilor de aplicatie si pot fi dublate - statistica oficiala a cuiburilor de berze va fi gata abia dupa 31 iulie, cand se incheie numaratoarea oficiala, iar cuiburile sunt validate.Numararea berzelor albe a inceput pe 25 iunie. In acea zi, o echipa de la Societatea Ornitologica Romana si Centrala Ornitologica Romana a inelat 62 de pui de barza in cuiburile de pe stalpii retelei de electricitate de joasa tensiune din judetul Tulcea.Biologii Ioana Cobzaru, Sebastian Bugariu, Lucian Fasola-Matasaru, Gabriel Chisamera si Viorel Gavril, ajutati de tehnicienii Enel , au pus puilor de barza cate doua inele pe picior, unul metalic si unul din plastic color, inele cu ajutorul carora vor fi monitorizati pe viitor.Biologii au fost nevoiti sa intervina si pentru a incerca salvarea unui pui."Unul dintre puii pe care i-am inelat avea probleme serioase si probabil lucrurile s-ar fi terminat tragic: inghitise partial (probabil odata cu hrana adusa de adulti) o bucata de panglica din cuib, care era si infasurata pe picior. Norocul lui a fost ca l-am gasit, el probabil nu se mai putea hrani si ar fi murit in cuib, fie sufocat, fie de inanitie. Am reusit sa inlaturam cea mai mare parte din acel rest de panglica si speram sa fie in regula. Gunoaiele care ajung in cuiburi pot prezenta pericole serioase pentru pui", a povestit biologul Sebastian Bugariu.Berzele din sopronLucian Fasola Matasaru a inelat apoi patru pui de barza din Moldova, dintr-un cuib cel putin... inedit. La circa 30 de kilometri de Iasi, un cuib de barza a fost daram ...citeste mai departe despre " Plasticul si gunoaiele noastre au ajuns si-n cuiburile berzelor. Un pui era sa moara sufocat cu o panglica " pe Ziare.com