Premiera in Romania: Panourile publicitare vor avea si cuiburi de barza

"Berzele albe cuibareau in copaci, pe acoperisuri de case, colibe de stuf, dar treptat au ajuns sa cuibareasca pe stalpii retelelor de electricitate. De aici, au aparut de foarte multe ori incidente, soldate cu decesul pasarilor. Noi lucram pentru a reduce aceste incidente, alaturi de firmele de distributie de curent, folosim aplicatia 'Uite barza!', dar oricand este nevoie de un nou aliat.Ideea de a le oferi spatiu de cuibarit pe panouri publicitare ni s-a parut si originala si benefica, de aceea am sustinut dezvoltarea acestui proiect, alaturi de compania Ultravision", a declarat Ovidiu Bufnila, responsabil de comunicare la Societatea Ornitologica Romana (SOR), cel mai longeviv ONG de natura, specializat in protejarea pasarilor si a habitatelor lor, conform Adplayers.Acesta a precizat ca in primul an nu poate fi garantat cuibaritul cu succes.Cuiburile sunt realizate dupa indicatiile oferite de specialistii de la SOR, dupa modele de cuib artificial care se folosesc deja in Romania si in toate tarile unde barza mai cuibareste. Acesta este realizat dintr-o structura metalica umpluta ulterior cu material de cuibarit (fan si crengute), pentru a fi cat mai primitor, odata cu intoarcerea berzelor in luna martie a anului urmator.Este un proiect realizat de compania de publicitate outdoor Ultravision, in parteneriat cu Societatea Ornitologica Romana.