Compania este dedicata exclusiv transportului urban si interurban al animalelor de companie, fiind prima de acest gen care este disponibila 24 de ore din 24, potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com."Proprietarii de caini si pisici, dar si de alte animale de companie din Bucuresti pot apela pentru prima data la serviciile unei companii dedicata exclusiv pentru transportul urban si interurban al acestor minunati prieteni patrupezi, fiind prima companie de acest gen disponibila non-stop, adica 24 ore/ 24 ore, 7 zile/ 7 zile", se arata in document.Serviciul a fost inaugurat luni, iar comenzile sunt preluate la numarul unic de dispecerat 0766-771-067.Potrivit sursei citate, astfel se promoveaza noul concept "Fara cusca si fara gratii, confort si siguranta pe bancheta din spate", prin care animalele vor purta centura de siguranta si vor calatori pe bancheta din spate in aceleasi conditii de confort si siguranta precum stapanii lor."Tariful este unic de 50 de lei indiferent de distanta pe toata raza municipiului Bucuresti.Sunt oferite si alte variate servicii cum ar fi transportul animalelor de companie in locatia de vacanta, daca masina dvs este neincapatoare acestui scop", mai precizeaza comunicatul. ...citeste mai departe despre " Cat costa primul serviciu de taxi non-stop pentru animalele de companie din Capitala " pe Ziare.com