Provocarea parintilor: Tehnologia si impactul acesteia asupra copiilor

Si astfel, consumul exagerat si nesanatos de device-uri online si offline devine una dintre cele mai mari probleme si provocari pe care le avem in rolul de parinti.Copiii romani, conform unui studiu realizat de DDResearch, petrec in medie 4 ore pe zi in fata ecranelor, fata de aproximativ 15 minute pana la varsta de 8 ani si 60 minute dupa aceasta varsta, cat ar fi recomandat.Rolul nostru atat ca indivizi, cat si ca societate si comunitate este de a constientiza atat impactul pozitiv, cat si cel negativ al tehnologiei, precum si cat si ce este in responsabilitatea noastra. Si mai apoi de a actiona si sustine un consum echilibrat si a le oferi copiilor o viata in care tehnologia exista, este necesara, dar nu se afla pe primul plan in dezvoltarea lor.Mi-am propus in articolul de mai jos sa ofer cateva perspective psihologice legate de impactul tehnologiei asupra copiilor, asupra vietii lor emotionale si relationale, precum si cateva recomandari de care sa tinem cont atunci cand ne aflam in fata disconfortului de a limita accesul copilului.Consumul echilibrat de tehnologie este in regula, problema aparand atunci cand o utilizam ca inlocuitor pentru alte nevoi in dezvoltarea copiilor, atunci cand folosim social media, accesul la televizor, tableta, telefon pentru a recompensa copilul sau pentru a inlocui timpul petrecut fizic, fata in fata. Astfel un consum exagerat devine o agresiune asupra copiilor.De ce? Cum ii afecteaza negativ pe copii?Scade satisfactia pe care o au in viata reala.Creierul este interfata noastra in relatie cu lumea. Propriu zis, orice legatura cu mediul se face prin actiune si raspuns. Feedbackul pe care il primesc de la mediu elibereaza dopamina, iar atunci cand creierul este suprastimulat, prin jocuri sau prin acces in social media, raspunsurile sunt foarte multe, rapide si elibereaza foarte multa dopamina.Efectul care apare este ca isi doresc si mai multa stimulare si, astfel, scade satisfactia pe care o au in viata reala pentru ca stimularea pe care o primesc este mult mai scazuta.Afecteaza dezvoltarea creierului. Pana la varsta de 3 ani, numarul sinapselor creste de la 2.500 la 15.000 pentru ca mai apoi, pana la 6 ani, sa aiba loc inca o crestere exploziva a acestora.