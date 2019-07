Modelul "Moon Shoe" era destinat concurentilor de la selectiile americane de atletism pentru Jocurile Olimpice din 1972. Perechea vanduta marti, singura dintre cele 12 exemplare cunoscute care nu a fost purtata niciodata, a fost estimata sa se vanda pentru o suma variind intre 110.000 si 160.000 de dolari.Recordul anterior fusese stabilit in 2017 de o pereche de Converse Fastbreak, purtata de starul american al baschetului Michael Jordan in timpul finalei olimpice din 1984, de la Los Angeles, care fusese adjudecata pentru suma de 190.373 de dolari in urma unei vanzari organizate de casa de licitatii SCP Auction.Cumparatorul perechii de "Moon Shoe" este un antreprenor canadian de 61 de ani, Miles Nadal, care intentioneaza sa expuna sneakersii in muzeul sau privat din Toronto, Muzeul Dare to Dream Automobile, potrivit unui comunicat dat publicitatii marti de Sotheby's."Moon Shoe" a facut initial parte dintr-un lot de 100 de perechi propuse spre vanzare de Sotheby's in parteneriat cu site-ul specializat Stadium Goods, insa Nadal le-a achizitionat pe celelalte 99 saptamana trecuta pentru suma 850.000 de dolari, un record pentru o colectie de "sneakersi".Antreprenorul dorea sa cumpere si perechea de "Moon Shoe", insa proprietarul sau a preferat sa astepte pana la sfarsitul vanzarii, marti. Intr-un final, Miles Nadal a reusit sa reuneasca cele 100 de perechi pentru colectia sa.Potrivit legendei, antrenorul american Bill Bowerman, co-fondator al companiei Nike, ar fi avut ideea talpii acestor sneakersi, avand drept sursa de inspiratie dispozitivul de facut vafe al sotiei sale."Moon Shoe" isi datoreaza, de asemenea, numele asemanarii dintre urmele lasate de acest nou pantof si cele ale pasilor astronautilor americani pe Luna. ...citeste mai departe despre " Record: O pereche de pantofi sport Nike, vanduta cu 437.500 de dolari " pe Ziare.com