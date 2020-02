Regina le interzice printului Harry si lui Meghan sa mai foloseasca brandul "Sussex Royal"

Ca urmare a unor lungi si complexe discutii, suverana si oficialii seniori au ajuns la un acord si au decis ca nu mai poate fi acceptat ca cei doi sa pastreze termenul "regal" in modul lor de promovare, scrie Daily Mirror.Harry si Meghan au cheltuit zeci de mii de lire sterline pentru site-ul lor Sussex Royal si pentru contul lor de Instagram.De asemenea, ei au cautat sa-si inregistreze Sussex Royal ca marca globala pentru o serie de activitati, inclusiv imbaracminte, papetarie, carti si materiale educationale.In plus, ei au facut primii pasi pentru a pune bazele unei noi organizatii caritabile: Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex. Acum, ei trebuie sa isi schimbe brandul si planurile.Printul Harry, al saselea in ordinea succesiunii la tron, si sotia sa Meghan au anuntat pe 8 ianuarie ca renunta la obligatiile lor protocolare in cadrul familiei regale. Cei doi au renuntat la alocatia regala si trebuie sa returneze unele cheltuieli publice de care au beneficiat, in special 2,4 milioane de lire sterline (2,8 milioane de dolari), bani cu care a fost renovata resedinta lor din Regatul Unit.Printul Harry a spus ca retragerea reprezinta "un act de credinta", subliniind ca "nu exista o alta optiune".El a punctat ca isi dorea ca impreuna cu sotia lui sa poata lucra in sprijinul reginei, dar fara a primi finantare publica: "Din pacate, acest lucru nu a fost posibil".Harry a subliniat ca el si Meghan "nu fug". "Marea Britanie este casa mea si un loc pe care il iubesc. Asta nu se va schimba vreodata", a spus el."Decizia de a ne retrage pe care am luat-o pentru sotia mea si pentru mine nu este una pe care sa o fi luat usor. Au fost multe luni de discutii dupa atat de multi ani de provocari. Si stiu ca nu am avut mereu dreptate, dar atat cat se poate, chiar nu a existat alta optiune. Ce vreau sa clarific este ca nu fugim si, cu siguranta, nu va parasim", a punctat Harry. El a continuat: "Am acceptat asta stiind ca nu va schimba ceea ce sunt sau cat de hotarat sunt".Harry a precizat ca regina va avea mereu tot respectul lui si ca ii este indatorat si recunoscator, la fel si familiei, pentru sprijinul aratat cuplului in ultimele luni. Printul a subliniat ca va continua sa isi dedice viata sustinerii unor cauze si comunitatilor militare.Citeste si:Retragerea lui Harry: Ce spune pri ...citeste mai departe despre " Regina le interzice printului Harry si lui Meghan sa mai foloseasca brandul "Sussex Royal" " pe Ziare.com