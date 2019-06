Concertul din vara, de la Cluj-Napoca, este unul special si asta pentru ca artistul si-a ales pentru anul 2019 doar cateva concerte in intreaga lume, in aceasta elita numarandu-se si festivalul UNTOLD, informeaza organizatorii intr-un comunicat remis Ziare.com.Show-ul va dura peste o ora si 30 de minute si va insuma peste 50 de muzicieni si dansatori care vor fi prezenti pe scena, alaturi de superstarul britanic. Cariera artistului a inceput alaturi de trupa Take That in 1990. In 1995, a decis ca-si doreste o cariera solo, iar de peste 30 de ani, acesta a avut un drum fulminant.In 2006, artistul a intrat in Cartea Recordurilor pentru ca a vandut in doar o singura zi 1,6 milioane de bilete la turneul Close Ecounters Tour.Robbie Williams are peste 18 premii Brit Awards si 3 premii MTV European Music Awards. Artistul are nu mai putin de 7 single-uri numarul 1 si aproape toate albumele sale au ocupat locul 1 in topurile britanice.Urmatoarele 5.000 de abonamente pentru cele 4 zile de festival se vor pune in vanzare, miercuri, 5 iunie, la ora 12:00, la pretul de 149 de euro plus taxe.Acestea vor putea fi achizitionate doar de cei care s-au inregistrat pe untold.com. Cei care nu si-au cumparat inca un abonament la festival mai au timp sa se inregistreze pe pagina festivalului pentru transa care va fi scoasa la vanzare miercuri.Organizatorii spun ca saptamana viitoare vor fi scoase la vanzare si biletele pentru 1 zi de festival.In acest an, la UNTOLD, vor fi show-uri pregatite de Armin van Buuren, "ARMIN UNTOLDWorld Exclusive Show", de binecunoscutul trio, 3 Are Legend, dar si de DJ-ul numarul unu al lumii, Martin Garrix. ...citeste mai departe despre " Robbie Williams va canta la UNTOLD " pe Ziare.com