Scapa de bisturiu apeland la liftingul facial cu fire bioresorbabile

Tratamentul presupune introducerea la nivelul pielii de pe fata sau corp a unor fire asemanatoare celor folosite in chirurgie. Acestea sunt biodegradabile si se vor resorbi complet in timp insa vor determina o crestere a tonusului pielii cu efect vizibil de intinerire. Pe langa rezultatele spectaculoase de lifting facial nechirurgical, pielea devine mai luminoasa prin stimularea vascularizatiei locale, iar ridurile se vor estompa.Odata cu inaintarea in varsta, compartimentele faciale isi perd volumul, tesutul gras se atrofiaza iar ligamentele nu mai ofera aceeasi sustinere, astfel incat chipul capata un aspect cazut, obosit. Pielea flasca si lipsita de elasticitate sunt principalele motive pentru care pacientii apeleaza la tratamentul cu fire bioresorbabile.Principalele beneficii ale liftingului cu fire sunt:- ridicarea obrajilor / liftingul pometilor- realizarea unui contur mandibular cu ridicarea pielii flaste de la acest nivel- ameliorarea santurilor nazogeniene- ridicarea si orizontalizarea colturilor gurii- eliminarea aspectului de barbie dubla- liftingul sprancenelor- estomparea ridurilor din jurul gurii si din jurul ochilor- eliminarea aspectului de piele flasca de pe gat, brate sau abdomenProcedura este nedureroasa intrucat se foloseste o canula atraumatica (ce nu traumatizeaza tesuturi importante precum vasele sau terminatiile nervoase). Se va efectua anestezie la locul de patrundere a firelor. Firele sunt bine tolerate de catre organism si nu provoaca reactii adverse. Imediat dupa amplasarea lor in tesuturi sub forma unei retete vectoriale care determina ridicarea pielii in exces, se poate observa rezultatul. In urmatoarele luni, pe traiectul firului, se va realiza fibroza, proces esential in stimularea sintezei de colagen si mentinerea efectului termen indelungat (1-2 ani).Firele bioresorbabile se pot combina cu diverse proceduri estetice pentru a oferi rezultate mai bune, tintite si individualizate fiecarei paciente. Fie ca vorbim despre PRP (terapia cu plasma bogata in trombocite), mezoterapie si microneedling sau acid hialuronic, acestea pot fi folosite cu succes pentru ridicarea pielii, dar si pentru ameliorarea texturii sau uniformizarea nuantei tenului, gatului, decolt ...citeste mai departe despre " Scapa de bisturiu apeland la liftingul facial cu fire bioresorbabile " pe Ziare.com