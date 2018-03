Directorul ANPC Paul Anghel sfatuieste consumatorii, avand in vedere consumul traditional de peste cu ocazia Sarbatorilor Pascale, sa nu cumpere peste si produse din peste din locuri neautorizate, intrucat comerciantul respectiv nu are posibilitatea sa asigure conditiile optime de transport, depozitare si comercializare si nu poate elibera bon de casa."Riscati sa achizitionati un produs neconform sau chiar nesigur care poate sa va afecteze sanatatea", arata sursa citata.Protectia Consumatorilor recomanda atentie in ce priveste aspectul exterior al produsului, urmarirea modului de etichetare: "Nu achizitionati produse cu suprafata mazguita, lipicioasa, deshidratata, cu pete de mucegai, produse cu miros si culoare modificate, aspect de vechi. Refuzati sa cumparati peste si produse din peste pentru care aveti indoieli privind gradul de prospetime, calitatea si modul de informare prin etichetare. (...) Refuzati sa cumparati peste si produse din peste preambalate pe ale caror etichete nu este inscrisa data durabilitatii minimale/ data limita de consum sau daca aceasta este modificata sau depasita. La cumpararea pestelui si produselor din peste solicitatt si pastrati bonul de casa pentru a putea proba in cazul in care, in mod justificat, doriti sa reclamati calitatea produsului".In anii anteriori, inspectorii ANPC au gasit la comercializare produse neconforme, o abatere frecvent intalnita fiind depozitarea produselor direct pe paviment. ...citeste mai departe despre " Sfaturile ANPC pentru cei care cumpara peste inainte de Paste " pe Ziare.com