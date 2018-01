Reprezentantii Wixen Music sustin ca prin incalcarea legislatiei drepturilor de autor de catre Spotify, compania lor a suferit pierderi de peste 1,6 miliarde dolari, informeaza Reuters.Compania suedeza nu a comentat deocamdata informatiile cu privire la acest nou proces in care este implicata.In luna mai a anului trecut, Spotify a platit 43 de milioane de dolari unor compozitori americani pentru ca a folosit fara drept mai multe piese create de acestia.Spotify este un serviciu online de music streaming utilizat de peste 140 de milioane din peste 60 de tari si a fost lansat in urma cu aproape 10 ani in Suedia. Spotify este disponibil pe smartphone-uri, desktop, tablete, dar si pe alte dispozitive sau sisteme audio. Cei care vor sa utilizeze acest serviciu de online music-streaming trebuie sa instaleze o aplicatie pe telefon sau sa intre pe site-ul companiei, unde pot gasi peste 30 de milioane de melodii. ...citeste mai departe despre " Spotify e iar data in judecata: Suma colosala care i se cere pentru incalcarea drepturilor de autor " pe Ziare.com