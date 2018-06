Sting ataca liderii mondiali pentru ca nu au rezolvat criza refugiatilor: O parada trista de lasi

"Multumim lui Dumnezeu ca ne-a dat Grecia, pentru ca ne-a aratat calea", a declarat Sting in timpul unui veniment al Amnesty International, desfasurat la Atena, inainte sa sustina un concert incendiar in capitala Greciei."Ne-ati aratat cum trebuie sa fie tratati refugiatii, in timp ce alti oameni construiau ziduri. Cand copiii sunt luati de langa mamele lor si aruncati in custi, voi aratati compasiune, generozitate si bun simt", a mai elogiat Sting, potrivit France 24.Amintim ca saptamana trecuta a fost facuta publica informatia potrivit careia, de la mijlocul lunii aprilie, aproape 2.000 de copii au fost separati de parintii lor arestati pentru trecere clandestina a frontierei americane.Cum rezolva Trump imigratia ilegala: 2.000 de copii au fost separati de parintii lor in 6 saptamaniDonald Trump tine copiii imigrantilor in custi. Unii au stat cate 20 intr-o celulaO prezentatoare TV din SUA a izbucnit in plans, in direct, cand a citit ca Trump desparte imigrantii de copiii lor (Video)"Pentru ca asa-zisii nostri lideri, o parada trista de lasi, barbati doar pe jumatate, nu au gasit solutii. Democratia a inceput aici in Grecia. Ne aratati cum sa fim din nou civilizati", a completat artistul britanic.Grecia, cu o populatie de 11 milioane de cetateni, a inregistrat, anul trecut, un numar de 58.661 de cereri de azil, devenind astfel statul membru UE cu cel mai mare numar de solicitanti de azil pe cap de locuitor, potrivit datelor oficiale.In acest context, presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat, sambata, in sprijinul sanctiunilor financiare impotriva tarilor UE care refuza sa accepte migrantii."Nu putem avea tari care sa beneficieze in mod deosebit de solidaritatea UE si sa pretinda interesul propriu national atunci cand vine vorba despre problema migrantilor", a declarat el la o conferinta de presa de la Paris, alaturi de noul prim-ministru al Spaniei, Pedro Sanchez.In ajunul unui mini-summit privind migratia divizata, cei doi lideri si-au declarat, de asemenea, sprijinul pentru crearea unor centre de primire inchise in care migrantii sa stea in timp ce cererile lor de azil sunt luate in considerare.A.D. ...citeste mai departe despre " Sting ataca liderii mondiali pentru ca nu au rezolvat criza refugiatilor: O parada trista de lasi " pe Ziare.com