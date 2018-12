Studiaza creierul uman de o viata si a ajuns la o concluzie: Iata alegerea pe care poti sa o faci ca sa fii fericit

Tot ce conteaza, potrivit omului de stiinta, este cu cine iti petreci timpul. Insa e vorba de un pic mai mult decat a-ti alege prietenii cu grija, arata Science Alert.Exista doua motive pentru care compania cuiva e cel mai important factor pentru satisfactia pe termen lung. Primul are la baza faptul ca procesul luarii deciziilor e unul obositor, daca nu chiar extenuant. Multe cercetari au aratat ca oamenii au o "cantitate" limitata de energie mentala rezervata pentru a face alegeri.Sa-ti alegi hainele pentru ziua respectiva, sa decizi ce sa mananci, unde, ce muzica sa asculti, ce post de radio, ce sa faci in timpul liber - toate acestea storc creierul de energie, desi n-ai crede.Cerf, de exemplu, pentru a mai scapa de povara unei alegeri, opteaza intotdeauna pentru al doilea fel de mancare de la categoria "specialitatile zilei", de pe orice meniu.Al doilea motiv, asa cum il explica Cerf, e acela ca in mod fals credem ca detinem controlul fericirii noastre, facand tot felul de alegeri. Credem, in mod eronat, ca, atata vreme cat facem alegerile bune, ramanem pe calea cea buna, calea catre fericire, satisfactie in viata.In realitate, insa, spune Cerf, procesul luarii deciziilor e influentat de foarte multe lucruri care modifica felul in care judecam. Adesea percepem in mod eronat, peste ani, experientele rele ca fiind bune si invers. Ne lasam influentati de emotii atunci cand vrem sa luam o decizie rationala. Apoi, conteaza si ce cred cei din jur, perceptia generala, atunci cand luam decizii. Ajungem sa alegem intr-un fel in care nu am fi facut-o daca ar fi fost sa ne bazam doar pe propria judecata."Doar a fi alaturi de anumite persoane face ca creierul tau sa se alinieze cu al lor", explica Cerf, iar asta se intampla intr-un context unde importante sunt si mirosul camerei, nivelul de zgomot si tot asa."Asta inseamna ca oamenii cu care iti petreci timpul au un impact considerabil asupra felului in care percepi si te raportezi la realitate, peste ceea ce poate fi explicat. Iar unul dintre efecte e acela ca devii la fel", mai spune omul de stiinta....citeste mai departe despre " Studiaza creierul uman de o viata si a ajuns la o concluzie: Iata alegerea pe care poti sa o faci ca sa fii fericit " pe Ziare.com