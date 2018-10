Sunt sclipitori, dar nu in toate privintele. Nu e simplu sa te ocupi de costumatia geniilor din Silicon Valley, dar merita!

Insa creierele din Silicon Valley incep sa-si dea seama ca aspectul le poate ajuta sau, dimpotriva, sa le puna bete in roate. Si cum banii nu sunt o problema, au luat taurul de coarne, angajandu-si consilieri.Tricourile in culori sterse si blugii prea purtati au inceput sa fie inlocuiti, pe alocuri, de haine de adulti. Iar unul dintre personajele care a ajutat la aceasta metamorfoza este stilistul Victoria Hitchcock, arata Mashable.Potrivit acesteia, geniile din Silicon Valley chiar nu stiu cum sa se imbrace, mai ales in perioada de trecere de la "baieti spre barbati".Lucrand in bransa de 25 de ani, aceasta are un slogan referitor la Silicon Valley si nu numai: "Vreau ca clientii mei sa arate ca si cum nu le-ar pasa", insa, spune aceasta, e o diferenta de la cer la pamant intre a nu-ti pasa de moda si a nu-ti pasa de tine. Ca oricare alte fiinte ancorate in realitate, si cei din Silicon Valley trebuie sa investeasca in ei, in ceea ce priveste aparenta.Stilul pe care Hitchcock il promoveaza in randul celor care fac parte din acest grup exclusivist trebuie sa nu spuna despre tine ca a necesitat ceva efort, dar sa "arate ca ai creier si putere".Iar pentru a ajunge la acest look, clientii trebuie sa arate "curati si responsabili, dar nu ca si cum ar incerca sa faca asta".Apoi, cei mai varstnici vor sa arate tineri si in forma, pe cand cei tineri vor un look mai matur. Si asta costa: 2.000 de dolari - taxa de consultanta si 275 de dolari pe ora apoi. Iar regulile universal valabile sunt: fara kaki si slapi.Daca se doreste o consultanta anuala, atunci aceasta ajunge la 10.000 de dolari. In aceasta suma intra crearea unor "uniforme" pentru clienti, costumatii potrivite atat pentru conferinte, cat si pentru vacante. Mai mult, stilistul le aminteste si cand trebuie sa-si inlocuiasca blugii sau pantofii, astfel incat sa fie in trend.Cat despre Mark Zuckerberg , una dintre cele mai proeminente figuri din Silicon Valley, stilistul crede ca ar trebui sa-si dea mai mult silinta. Din punctul sau de vedere, e clar un "dinozaur" cu tricourile sale mereu in aceeasi culoare neutra.Vezi si Ne-au facut dependenti de tehnologie, iar acum regreta. "Ereticii" din Silicon Valley se dezic de internetA.P. ...citeste mai departe despre " Sunt sclipitori, dar nu in toate privintele. Nu e simplu sa te ocupi de costumatia geniilor din Silicon Valley, dar merita! " pe Ziare.com