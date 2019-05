Toate cele trei emotii au fost resimtite de un numar tot mai mare de oameni in anul care a trecut, arata sondajul citat de CNN, realizat pe 151.000 de persoane din 140 de tari.Gallup realizeaza acest tip de sondaj, unul in care se concentreaza pe emotii, atat negative, cat si pozitive, anual, inca din 2006.In 2010, circa 4 persoane din 10 au spus ca s-au confruntat cu temeri cu o zi inainte de a raspunde la chestionar, o treime a declarat ca a fost stresata, iar un sfert a recunoscut ca au fost tristi. 22% au fost chiar furiosi.Tara unde oamenii sunt cei mai negativisti este Ciad, aceasta fiind urmata de Niger, Sierra Leone si Irak.In ceea ce priveste emotiile pozitive, acestea sunt resimtite mai cu seama in tarile Americii Latine. Aici, desi oamenii nu au un nivel de trai foarte ridicat, ei par sa guste viata din plin.La nivel mondial, 7 din 10 oameni au spus ca au zambit sau au ras mult cu o zi inainte de sondaj.La polul opus fata de tarile "negativiste" se afla Paraguay, urmata de Panama, Guatemala, Mexic, El Salvador si Honduras. Interesant este ca in multe dintre aceste tari e saracie si actele de violenta nu sunt deloc putine.Vezi si Care sunt orasele lumii in care se traieste cel mai bine si pe ce loc se afla BucurestiulA.P. ...citeste mai departe despre " Te simti un pic mai trist decat anul trecut? Nu esti singurul. E un trend mondial. Cum s-a schimbat lumea in ultimul an " pe Ziare.com