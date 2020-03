In oricare situatie te-ai afla, antrenorii de sport au gasit o solutie pentru tine.Poti gasi o multime de clase online cu antrenori de fitness, de la antrenamente pe intervale de intensitate (HIIT) pana la clase live de yoga pentru intreaga familie.Spre exemplu, antrenoarea Cori Gramescu si-a propus sa posteze in fiecare zi cate un antrenament si deja poti gasi pe pagina ei antrenamente pentru abdomene, brate si umeri, sau picioare. Pentru mai multe antrenamente contra cost, poti verifica pagina ei.Viva Sports Club, un club de fitness din sudul capitalei, iti ofera online antrenamente de HIIT, yoga si step aerobic.Si cei de la BodyShape, atat de indragiti de corporatistii din nordul Capitalei, s-au mobilizat si au pregatit antrenamentul online Free Live Workout Session by Bodyshape Transformation Centre, pe care si-au propus sa-l transforme in cel mai mare antrenament LIVE din Romania.Nu in ultimul rand, Down Dog Yoga, cel mai bine cotata aplicatie de exercitii yoga, e gratuita pana la 1 aprilie.O.D. ...citeste mai departe despre " Ti-e dor sa faci miscare? Iata cateva antrenamente pe care le poti face online " pe Ziare.com