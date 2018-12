In imaginile si clipurile video aparute intre timp pe retelele de socializare, Tom Thanks, in varsta de 62 de ani, poate fi vazut luand masa cu sotia sa, actrita Rita Wilson, la sfarsitul saptamanii trecute, la un local din reteaua In-N-Out Burger din Fontana, California, potrivit Contact Music."Tom a dat autografe pe sepci In-N-Out si a facut poze cu toata lumea. A fost dragut, a ras, a vorbit cu toata lumea. Ne-a urat 'Craciun fericit!' cand a iesit", a declarat un martor.Vezi aceasta postare pe Instagram He is such a nice guy taking pictures with everyone....he told us Merry Christmas 🎄😱 And I went over and talked to his wife Rita while Tom took pictures with everyone! @tomhanks #tomhanks #innout O postare distribuita de Megan Pierce (@bookcauldron13) pe Dec 21, 2018 at 12:20 PSTVezi aceasta postare pe Instagram Tom Hanks is at In and Out sitting across from us I'm star struck!! 🤩😱🤩#tomhanksfan O postare distribuita de Megan Pierce (@bookcauldron13) pe Dec 21, 2018 at 12:08 PSTStarul, care ar putea juca rolul lui Geppetto intr-un film live action "Pinocchio" produs de Disney, este cunoscut pentru actiunile sale caritabile.Actorul dublu laureat cu Oscar - pentru rolurile din "Forrest Gump" (1994), de Robert Zemeckis, si "Philadelphia" (1995), de Jonathan Demme - a mai jucat in filme precum "Bridge of Spies" (2015), de Steven Spielberg, "Inferno", de Ron Howard, "Apollo 13" (1995), de Ron Howard, "Saving Mr. Banks: In cautarea povestii/ Saving Mr. Banks" (2013), de John Lee Hancock. ...citeste mai departe despre " Tom Hanks le-a platit mancarea tuturor clientilor unui fast-food (Foto) " pe Ziare.com