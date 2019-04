Tot ce trebuie sa stii despre transportul funerar

(P)

Masinile pregatite pentru transportul sicriului sunt speciale, omologate prin lege. De la inceput trebuie specificat ca un corp neinsufletit nu poate fi transportat cu o masina personala, din considerente de igiena si sanatate. Conform reglementarilor legale transportul unui corp neinsufletit, indiferent de distanta, se poate face doar cu masini special omologate.Casa funerara Blaj va pune la dispozitie masini bine echipate pentru transport funerar , atat autovehicule pentru transportu sicriului, cat si microbuze pentru transportul membrilor familiei participanti la ceremonia de inmormantare.Cand ajungeti la capela sau la biserica, daca nu ati condus in procesiunea funerara, veti fi indrumat catre o zona de parcare.Iata ce trebuie sa stiti atunci cand conduceti intr-o procesiune funerara:- Veti conduce masina foarte incet: 30 - 50 km/h.- Va trebui sa ramanei aproape de masina din fata dumneavoastra de la procesiunea funerara - nu permiteti altei masini sa treaca prin fata dumneavaostra.- Ramaneti in linie cu procesiunea funerara chiar daca acest lucru inseamna ca veti trece pe culoarea rosie la intersectie. Prin lege, procesiunile funerare pot face acest lucru, iar ceilalti soferi vor ceda trecerea. Nu parasiti locul in linia de procesiune daca nu exista o situatie de urgenta.Un membru apropiat al familiei poate sa ajunga la biserica inainte cu 20 de minute pentru a se rezerva loc de parcare (daca este cazul) . Ceilalti vor parca in ordinea in care sosesc. Cand slujba de la biserica se termina, sicriul va fi luat si va fi asezat in masina speciala pentru a fi dus la cimitir.Retineti ca procesiunile funerare au prioritate. Iata cateva lucruri pe care puteti sa le faceti si pe care ar trebui sa le evitati atunci cand intalniti o procesiune funerara:- Fiti respectuos.- Oferiti prioritate. Chiar daca semaforul este rosu, ar trebui sa lasati toata procesiunea sa continue pana cand trec toate masinile.- Uitati-va dupa ultimul autoturism din procesiune. Dupa ce trece, puteti relua fluxul normal de trafic.- Nu interveniti intr-o procesiune funerara.Casele funerare si alti furnizori de servicii funerare ofera diferite tipuri de vehicule pentru transportul corpului neinsufletit si chiar pentru familia defunctului in timpul ceremoniei. Iata care sunt cele mai comune din ele:- masini funerare - reprezinta alegerea traditionala pentru transportul sicriului in procesiunile intre locatiile dintre capela/ acasa si cimitir. Din cauza spatiului special creat pentru sicriu, nu exista scaune suplimentare in acest vehicul pentru nimeni altcineva decat pentru sofer (si eventual o a doua persoana).- limuzine - acestea sunt vehicule elegante care se folosesc in mod obisnuit pentru transportul membrilor familie in procesiunile funerare. Din cauza costurilor mari de inchiriere, limuzinele sunt in general solicitate doar de familiile mai instarite.- microbuze - firmele de servicii funerare va pot pune la dispozitie masini si microbuze pentru transportul persoanelor participante la ceremonia de inmormantare. Acest lucru este util mai ales atunci cand la ceremonie participa membri si cunoscuti din alte localitati, care vin special pentru a participa la inmormantare. Evident sunt optiuni mai putin costisitoare decat limuzineleFirma de Servicii funerare Bucuresti Casa Funerara Blaj va sta la dispozitie cu microbuze pentru transportul persoanelor participante la ceremonie.De asemenea, Casa Funerara Blaj detine masini speciale pentru transportul sicriului la capela si la cimitir, oriunde in tara, inclusiv preluari internationale din Italia, Spania, Germania, Anglia si alte tari.Pentru cotatii de preturi si informatii suplimentare despre transport funerar va rugam sa luati legatura cu Casa Funerara Blaj SERVICII FUNERARE COMPLETE | BUCURESTI / ILFOV | NON STOP: 0764 690 865 / 0766 207 837