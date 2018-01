Tot mai multi romani cu dare de mana au inceput sa-si faca nuntile pe plaje exotice

"In ultimii ani s-a impamantenit si pentru tinerii insuratei, mai cu dare de mana, ca o saptamana de miere e mai potrivita in Maldive, Thailanda, Vietnam sau mai nou in Bali si Zanzibar. O anumita categorie de romani, iubitori de calatorii, si ma refer aici la antreprenori, angajati in functii de top management, dar si la expati, aleg sa isi oficieze nunta pe malul marii intr-o destinatie indepartata", spune Raluca Anghel, specialist in marketing turistic.Ea subliniaza, insa, ca nunta nu este, de obicei, una ce pastreaza ritualuri traditionale, ci are un caracter mult mai restrans, de obicei din alai facand parte doar mirii, nasii si membrii foarte apropiati ai familiei. Astfel, nunta si luna de miere se intampla in acelasi loc, dar experienta este cu adevarat una pentru o viata."Atunci cand avem cereri de organizare a unor astfel de evenimente speciale cum ar fi nunta si luna de miere ne ajuta relatia foarte buna pe care o pastram cu marile hoteluri din destinatii precum Republica Dominicana, Costa Rica, Singapore, Thailanda, Mexic,Cuba, Brazilia etc. Dupa ce specialistii nostri afla dorintele viitorilor miri, impreuna cu reprezentantii hotelului ales organizam evenimentul in detaliu in asa fel incat clientii nostri sa aiba nunta visata", precizeaza Daniela Shah, coproprietar Eturia.Avand in vedere ca acest tip de solicitari reprezinta evenimente aparte pentru agentia de turism, ele se incadreaza la vacante de tip 'tailor made' si, astfel, este dificil de specificat un buget, explica Daniela Shah. Bugetul este unul diferentiat dupa hotel, cereri, destinatie, durata etc.In ceea ce priveste pachetele de honeymoon, Eturia are sejururi in Kuala Lumpur & plaja Pangkor Laut de 10 zile pornind de la 1.750 euro/persoana, sejur Singapore & plaja Krabi Thailanda, 10 zile de la 1.850 euro/persoana, dar si luna de miere in Brazilia, 14 zile 3.090 euro/persoana."Cred ca acest trend s-a dezvoltat mai ales prin copiere sa zic asa. Am vazut cum fac vecinii nostri occidentali si ne-am gandit: de ce nu? Adevarul este ca, uneori, cu bani mult mai putini reusesti sa iti creezi un moment unic departe de asa zisa 'nebunie' care are loc in jurul fiecarei ceremonii organizate in tara. Mirii care aleg genul acesta de ...citeste mai departe despre " Tot mai multi romani cu dare de mana au inceput sa-si faca nuntile pe plaje exotice " pe Ziare.com