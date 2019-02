Weil Alois locuieste pe o strada cu nume predestinat, strada Gladiolelor, din cartierul Aradul Nou. El este florar de aproape opt decenii, mostenind pasiunea de la tatal sau, care si-a inceput aceasta ocupatie in 1921. In toti acesti ani, a cultivat milioane de flori pe care le-a vandut in piete din toata tara, dar si in Ungaria.Chiar daca are 91 de ani, aradeanul este cel care conduce si acum afacerea familiei si isi petrece toata ziua in cele patru sere pe care le detine, pline cu zeci de mii de flori. Il ajuta fiica sa si cateva angajate.Pentru 1 si 8 Martie, Weil Alois a pregatit peste 100.000 de zambile si lalele, care vor fi distribuite in piete din intreaga tara, dar si in magazine. La "poarta" sa, ghivecele se vand cu preturi pornind de la 5 lei, iar "la raft" pretul poate fi de trei ori mai mare.Aradeanul a spus ca munca l-a ajutat sa ajunga la o varsta inaintata si considera ca este inca "in forma"."Ma bucur ca, recent, mi-a fost reinnoit permisul de conducere, pentru inca zece ani. Eu mai conduc masina si ajut uneori la livrari. In general, sunt in sera de cum rasare soarele si pana noaptea tarziu, asta este viata mea. Daca m-as opri, probabil nu as trai mai mult de cateva zile", a precizat florarul.Aradeanul importa bulbi de lalele mai ales din Olanda, tara cea mai renumita pentru cultivarea acestei flori, iar culorile sale favorite sunt albastru, galben si rosu, cele ale drapelului national. Aceasta combinatie a fost comandata si de unele primarii, pentru a planta lalelele tricolore in parcuri.Florarul aradean spera sa traiasca cel putin pana in 2021, cand afacerea mostenita de la tatal sau va implini un secol, dorind sa pregateasca un eveniment public prin care sa marcheze acest moment. ...citeste mai departe despre " Un florar de 91 de ani a pregatit 100.000 de zambile si lalele pentru Martisor: Daca m-as opri, nu as trai mai mult de cateva zile " pe Ziare.com