Untold 2019: Cand vor fi puse in vanzare primele 10.000 de abonamente

Potrivit unui comunicat al organizatorilor Untold, pretul final al unui abonament la festival va costa 169 de euro plus taxe."Festivalul Untold, devenit un fenomen international, isi deschide portile taramului magic in 2019, in perioada 1-4 august la Cluj-Napoca. Unul dintre cele mai asteptate evenimente muzicale din Europa a ajuns la cea de-a cincea editie care va fi una aniversara si de neuitat, pentru fanii festivalului.Organizatorii pregatesc deja participantilor o editie legendara, care va depasi tot ceea ce au trait in cele patru editii de pana acum. Pentru fanii festivalului care s-au inregistrat pe untold.com, calatoria spre festival incepe miercuri, 14 noiembrie, la ora 14:00 cand vor fi disponibile primele 10.000 de abonamente la un pret special de 99 de euro plus taxe. Pretul final al abonamentelor va fi de 169 de euro plus taxe", se arata in comunicat.De asemenea, tot miercuri, 14 noiembrie, vor fi puse in vanzare si abonamentele VIP la pretul special de 269 de euro plus taxe, pretul final al acestora fiind de 339 de euro plus taxe.