Potrivit conducerii Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) Slimbridge, o rezervatie din Gloucestershire, sase pasari dintr-o specie originara din Anzi au depus oua pentru prima oara in 15 ani. Temperaturile inalte le-au amintit pasarilor de verile fierbinti si umede din habitatul lor natural, arata Science Alert.vestea proasta e ca ouale nu au fost fertilizate, asa ca niciunul nu a eclozat. Exista, insa, si una buna. Vazand ce decise sunt pasarile sa-si intemeieze o familie, angajatii rezervatiei le-au asezat in cuiburi oua de la o specie inrudita, astfel incat parintii sa-si vada puii iesind din oua si sa-i creasca.Nu in toate cuiburile au fost insa plasate oua "viabile", doar in cateva, astfel incat celelalte pasari sa fie stimulate sa depuna mai multe oua, in speranta ca din unele vor iesi pui.Specia de flamingo care pare sa se fi trezit la viata in Anglia se numeste Phoenicoparrus andinus si este originara din Argentina, Bolivia, Chile si Peru. In ultimii ani, mai cu seama in ultimele trei generatii, a produs foarte putini urmasi, estimandu-se ca in prezent nu au mai ramas mai mult de 38.000 - 39.000 de exemplare.Este cea mai periclitata specie de flamingo, una "vulnerabila", din cauza distrugerii habitatului sau.In mai si iunie, temperaturile au fost unele record in regat si nu numai.Citeste si Incendiu puternic din cauza temperaturilor ridicate, in Marea BritanieA.P. ...citeste mai departe despre " Valul de caldura din Europa e atat de intens, incat a schimbat comportamentul unei rare specii de flamingo " pe Ziare.com