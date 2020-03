Veranda Mall ii sustine pe voluntarii care le fac cumparaturile celor care nu pot iesi din case

este un proiect de tip reactie rapida, prin care voluntari (din toata tara) pot ajuta persoanele aflate in imposibilitate de a se deplasa sa primeasca alimente si/sau produse sanitare, pe durata epidemiei coronavirus / COVID-19.Organizat sub umbrela asociatieisi altor grupuri civice, proiectul urmareste pe de o parte protejarea grupurilor celor mai expuse in fata epidemiei, dar si ajutarea celor aflati in imposibilitatea de a se deplasa pentru cumparaturi.In acest moment, pentru eficientizarea procesului, voluntarii lucreaza la un Kit standard de alimente, si pentru ca riscurile sa fie cat mai mici la cumparaturi, voluntarii poarta masti de protectie si pastreaza distanta atat fata de beneficiari, cat si de ceilalti clienti.Platile se fac online sau cu bani in plic pentru a reduce la maxim contactul fizic de pe parcursul tranzactiei. Taxa pentru livrare este zero.In acest moment echipa lucreaza la infrastructura unui call center pe care il vor putea apela persoanele din categorii defavorizate, in contextul amplificarii actualei crize: persoane aflate in izolare datorita COVID-19, bolnavi cu imunitate scazuta, persoane singure cu dificultati de deplasare sau familii monoparentale.vine in sprijinul proiectului prin subventionarea primelor 100 de kituri de alimente si prin punerea la dispozitie a unui spatiu, in interiorul centrului comercial, pentru a ajuta din punct de vedere logistic voluntarii din Bucuresti."Un mall este mai mult decat un simplu spatiu comercial si ar trebui sa joace un rol puternic in comunitate, o misiune de altfel asumata inca din faza de design a proiectului nostru. Prin astfel de initiative de reducere a riscului si intrajutorare speram sa contribuim mai mult la reducerea raspandirii virusului si la deservirea locuitorilor din oras.In astfel de situatii, pozitia noastra semi-centrala si prezenta in interiorul Veranda a unor comercianti care pot asigura unele nevoi de baza pentru populatie, reprezinta avantaje strategice de care ne putem folosi pentru a ajuta locuitorii si autoritatile in deplina siguranta.Am implementat deja o serie de masuri pentru a face fata schimbarilor si a ne proteja cat mai mult angajatii si clientii. In plus, avem pregatite si mai multe masuri pentru a ne adapta evolutiei epidemiei si a putea urma indeaproape toate recomandarile de siguranta venite din partea institutiilor statului", a declaratVeranda Mall este primul centru comercial de proximitate din Bucuresti, dezvoltat de Professional Imo Partners S.A. (fosta Prodplast Imobiliare S.A.), in zona Obor, inaugurat pe 27 octombrie 2016. Proiectul are o suprafata totala de aproape 30.000 de metri patrati, incluzand spatii comerciale, restaurante, cafenele si o zona verde de 15.000 mp.Printre chiriasi se numara Carrefour, Carturesti, Cinemax, H&M, Decathlon, WorldClass, Benvenuti, CCC, Deichmann, LC Waikiki, Orsay, C&A, Noriel, Pepco, Gerovital, Yves Rocher, Lila Rossa, Optiblu, Sensiblu, KFC, Starbucks, Pizza Colosseum, McDonald's, Toan's, Xin Yue, English Home, Orange, Arsis-Vodafone si IQ BOX - Telekom.Website: https://verandamall.ro/ Facebook: https://www.facebook.com/verandamall.ro/