Vineri incepe PetExpo 2019, singurul targ dedicat animalelor de companie

Zonele de F U NPerfect Fit ChallengeIntra cu animalutul tau pe portile zonei create special pentru ceie mai energice si agile codite. Joaca-te GRATUIT cu el prin tunel, obstacole, jaloane, rampa si trambulina si invata de la dresori cum sa-ti educi animalutul si sa il motivezi sa parcurga un traseu complet.Beauty SalonStilistii stau la dispozitia micutilor rasfatati. Doar la PetExpo, in zona de Beauty Salon, acestia au parte de grooming GRATUIT.Stairway of Champions1 ..2 ...3 ...4 ...5 ...6 ...7 ...8 ...9 scari pentru cei mai acrobati dintre vizitatorii nostrii. Cele mai perseverente spirite, care vor ajunge la ultima scara, vor fi rasplatite cu premii.Pet Fashion StorePlay dress up! Descopera diverse stiluri trendy pentru patrupede, ajuta-l pe micutul tau sa probeze si vezi care tinuta il avantajeaza cel mai bine. Nu uita sa imortalizezi momentele fancy si tinutele preferate.Professional Photo StudioAnimalutul tau este starul si credem ca merita o sedinta foto gratuita intr-un studio profesional la standul Tina's Pet Photos. Fotografa profesionista, capteaza atentia si celui mai nazdravan animalut si il surprinde in cea mai favorabila pozitie. Blitz Blitz.Balloon PoppingDaca pana acum placerea de a sparge baloanele de la zilele de nastere i-a fost refuzata, de data aceasta va avea parte de zeci de baloane colorate pe care sa le alerge si sa le sparga dupa bunul plac. BUM!HighlightsNutritieLa PetExpo vin cei mai buni specialisti in nutritia animalelor din Romania cu o mare varietate de hrana.Campionatul de Grooming din RomaniaAre you ready for a show? Pentru prima data la PetExpo, vei putea asista live la un campionat in care cei mai tari groomeri din tara se intrec pentru a obtine trofeul pentru cel mai bun groomer din Romania. Special pentru a juriza concursul, va veni tocmai din Malaesia unul dintre cei mai buni groomeri din lume.SanatateConsultanti de top in pet wellness iti prezinta produse performante si iti ofera gratuit sfaturi valoroase.CosmeticaSi animalele merg la salonul de cosmetica si folosesc produse de intretinere. Vino sa le testezi pe cele mai bune.StilMandreste-te cu animalutul tau cand iesi pe strada si nu numai. Gaseste-i