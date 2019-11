5 metode eficiente de relaxare dupa o zi stresanta la birou

Poti face acest lucru cu ajutorul a catorva metode de relaxare ce te pot elibera de stresul acumulat pe parcursul zilei.Daca esti o fire sportiva, mersul la sala, la aerobic, alergatul sau chiar plimbatul te pot ajuta sa alungi stresul din organismul tau. Pe langa faptul ca este un obicei sanatos, sportul iti poate da energia necesara sa faci fata mult mai usor momentelor stresante la locul de munca.Ai o multime de variante daca iti doresti sa te eliberezi de stres prin sport:- yoga;- pilates;- plimbatul cu bicicleta sau cu rolele;- inotul.Daca in timp ce practici oricare din aceste sporturi iti iei gandul de la problemele de la locul de munca, poti considera ca ti-ai indeplinit obiectivul de a te relaxa.Sunt atatea feluri de a te rasfata incat este imposibil sa nu existe si metoda potrivita pentru tine!● Mixul ideal pentru cateva ore de relaxare este alcatuit din: o baie calda, pe o lumina difuza si cu o muzica placuta in surdina. Daca langa mai ai si un pahar cu bautura preferata si cateva cuburi de ciocolata sau un bol de fructe, reteta de relaxare poate fi considerata completa. Ideea acestor clipe de liniste si relaxare este sa iti ofere timpul necesar pentru a te deconecta de la grijile zilnice legate de locul de munca;● Vizioneaza filmul preferat. Indiferent ca optezi pentru o comedie romantica sau pentru o drama, daca filmele sunt pasiunea ta, nu mai sta pe ganduri si ofera-ti acest moment;● In cazul in care modul tau de relaxare este o intalnire cu prietenii, in care sa te distrezi si sa vorbesti despre orice altceva mai putin de munca, atunci ar trebui sa profiti de acest lucru. In plus, potrivit unor studii, interactiunea sociala deblocheaza mintea si o ajuta sa gandeasca noi perspective sau chiar solutii pentru niste situatii ce pareau fara rezolvare.Ce poate fi mai frumos decat sa iti inchei saptamana stresanta de lucru cu un city break. In cazul in care acest rasfat depaseste bugetul planificat, poti apela la un ajutor extern.De exemplu, daca dai o cautare pe google scriind credit nebancar online si vreau un credit urgent , vei descoperi cateva companii ce ofera astfel de servicii. Uneori, aceasta poate fi cea mai buna optiune pentru a-ti duce la bun sfarsit planurile spontane.Este foarte greu de obtinut un credit pe loc in cazul in care apelezi la serviciile unei banci. Daca insa accesezi creditprime.ro, sansele sa poti pleca chiar maine in minivacanta mult dorita cresc considerabil.Acorda-ti o ora in care sa nu faci nimic, in care pur si simplu sa stai si sa te gandesti numai la lucruri frumoase, placute, linistitoare. Aceasta este, intr-adevar, o metoda de meditatie care are efecte imediate.● Controlul respiratiei ajuta la calmarea batailor inimii. Prin aceasta metoda te poti ajuta sa depasesti momentul tensionat si sa ajungi in unul linistit.● Cu atat mai mult cu cat a venit sezonul rece, incearca sa inlocuiesti pe cat posibil cana de cafea cu cea de ceai. Cafeina mentine organismul in alerta, agitat, pe cand ceaiul te va ajuta enorm sa te relaxezi.O alta forma de meditatie care da roade poate fi considerata orice obicei preferat repetitiv, precum automasajul, desenatul sau chiar tricotatul sau crosetatul.In cazul in care stii ca urmeaza o perioada stresanta si aglomerata, nu este o idee rea sa iti faci un abonament la un spa. Un mesaj relaxant seara dupa o zi aglomerata la birou poate fi o varianta ideala de a te elibera de stres. In plus, masajul poate face minuni in cazul persoanelor care petrec mult timp pe scaun, eliberand presiunea din zona spatelui, a umerilor, picioarelor sau chiar a mainilor.In momentul in care stilul tau de viata a ajuns unul predominant stresant, este recomandat sa faci tot ce iti sta in putinta pentru a redobandi un echilibru intre modul alert si cel linistit.Indiferent care metoda de relaxare este potrivita pentru tine, gaseste timp pentru a o pune in aplicare, iar astfel vei descoperi ca vei face fata momentelor solicitante mult mai usor si mai eficient.