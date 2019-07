Cel mai cunoscut translator al limbajului semnelor din lume a venit la Electric Castle

Pentru prima data in Romania, aproximativ 200 de persoane cu deficiente de auz s-au putut bucura de muzica in toate formele ei, dar si de experienta completa a festivalului, de la portile de acces pana la scena principala. Astfel, Electric Castle, a fost unul dintre evenimentele muzicale cu cei mai multi participanti din aceasta comunitate, la nivel global."Iubesc muzica si stiu, din experienta personala, cat de important este sa inlaturam barierele sunetului. Asa ca, in momentul in care am fost invitata de Mastercard si Electric Castle sa particip la festival, am acceptat pe loc, stiind ca impreuna vom marca un moment istoric in comunitatea surzilor din Romania. Insa, pentru ca acest demers sa aiba efectul dorit, este nevoie de un nivel foarte mare de colaborare care sa aduca interpretarea mimico-gestuala a muzicii la evenimente muzicale la rang de normalitate. Am cunoscut la Electric Castle o multime de oameni entuziasmati si emotionati pentru ca s-au putut bucura, pentru prima data, de muzica, intr-un astfel de context. In plus, sper si ca acest moment va contribui si la diminuarea unor preconceptii atunci cand vine vorba de abilitatile celor surzi in campul muncii", a spus Amber Galloway Gallego, interpreta a limbajului mimico-gestual.Muzica este a tuturor, indiferent de varsta, etnie, categorie sociala sau apartenenta la o comunitate cu nevoi speciale. Pe acest principiu, Mastercard a dezvoltat Sensory Playground, un spatiu in cadrul caruia festivalierii au experimentat, prin intermediul tehnologiei, noi dimensiuni ale muzicii.Pe parcursul celor 5 zile de festival, 3.200 de persoane au putut simti aici muzica nu doar audio, ci multisenzorial: prin cele 20 de veste SubPac, festivalierii au simtit beat-ul muzicii, o sfera cu diametrul de doi metri a vibrat pe ritmul de la scena principala, o a doua sfera, cu acelasi diametru si ecran LED a redat vizual ritmul, un generator Van der Graaf le-a oferit participantilor o experienta electrica, iar colectia-capsula Summer Vibes, semnata de IVY si The Stories of O, a completat experienta lifestyle.In ultimii ani, festivalurile de muzica din Romania au inregistrat o crestere semnificativa de participanti, de la o editie la alta. De aceea, Mastercard lanseaza o invitatie deschisa catre organizatorii de evenimente muzicale, de a se alatura initiativei de accesibilizare, pentru a le oferi tuturor sanse egale sa se bucure de aceste experiente.Standardizarea caracterului inclusiv, atat din punctul de vedere al organizarii si desfasurarii, cat si din prisma experientelor oferite consumatorilor, este urmatorul pas al evolutiei evenimentelor de acest tip."Incluziunea nu inseamna ca suntem toti la fel, ci ca respectam si celebram diferentele. Inseamna sa fim empatici si atenti la nevoile celorlalti, atat emotionale, cat si functionale. La inceputul acestui an am lansat identitatea audio a brandului in Romania si, tot atunci, ne-am gandit ca muzica trebuie sa fie pentru toata lumea, ca putem dezvolta noi modalitati prin care sa devina accesibila pentru persoanele surde, chiar si in locuri care respira prin muzica.Ne-am uitat la tehnologia existenta si am gasit solutii pentru a crea un hub centrat pe nevoile fiecarei persoane si astfel a luat nastere spatiul senzorial. Ne-am dorit o schimbare in bine si ne-am gandit atunci instant la Amber, un interpret extrem de expresiv si un om extraordinar, alaturi de care am reusit sa spargem barierele sunetului.Au fost zile incarcate de emotii, cand bucuria traita alaturi de comunitatea oamenilor cu deficiente de auz a fost, cu adevarat, de nepretuit. Ne-am dori ca si alte evenimente sa se alature acestei initiative, sa conturam impreuna un viitor mai bun, in care accesibilizarea sa devina un element de normalitate la festivaluri si concerte", a declarat Ada Iftodi, Marketing Manager Mastercard.Initiativa a demarat inainte de festival, in luna mai, atunci cand Amber a venit pentru prima data in Romania, la workshop-ul organizat de Mastercard cu ocazia Adunarii Generale a Uniunii Surzilor din Europa. Aici, ea a impartasit cu membrii Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania, tehnicile limbajului si interpretarii semnelor."Prin participarea la acest curs, membrii Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania pot beneficia de noi oportunitati de angajare. Este, fara indoiala, un moment cheie, care aduce noi perspective in vietile noastre. Iar cine a fost in apropierea scenei atunci cand concertele au fost traduse, si a putut vedea bucuria de pe chipurile celor din comunitate, a inteles, cu siguranta, ca s-a petrecut ceva cu adevarat special. Au fost lacrimi de bucurie si o speranta ca se apropie o schimbare", a spus Elisabeta Paraschiv, Vicepresedinte ANSR.