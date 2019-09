Au mai ramas trei zile pana incepe Dracula Horse Festival la Danes

Anul acesta festivalul se anunta a fi de poveste si de povestit.Programul festivalului cuprinde pe langa spectacole cu cai de rasa si acrobatii ecvestre si concert cu trupa Voltaj si multe activitati in aer liber.Vineri, ziua 0 a festivalului este dedicata exclusiv persoanelor cu abonamente, iar cei prezenti la Domeniu vor putea lua parte la diferite spectacole printre care "Spectacolul Carrousel al celor 6 cai friesiani", "Concert Andrei Petru", "Cinema Garden", iar seara de vineri se va incheia cu concertul celor de la "Rock Affair" si un foc de tabara.Ziua de sambata va incepe asa ca-n povesti, cu o parada a caiilor acompaniata de Fanfara Sighisoara. Printre cele mai spectaculoase activitati din ziua de sambata se numara spectacolele lui Denis Stefan, actorul care a renuntat la viata de pe micile ecrane si s-a dedicat pasiunii lui pentru cai.Acesta va sustine mai multe spectacole in cadrul Dracula Horse Festival printre care spectacole de tras cu arcul de pe cal, dar si demonstratii de dresaj natural.Georgiana Neselean si Ionut Ozoreanu vor surprinde multimea si vor duce adrenalina la cote maxime cu spectacolele lor de cascadorii ecvestre si acrobatii calare.Seara se va incheia cu un concert extraordinar al trupei Voltaj in Arena Cailor.Ziua de duminica se anunta cel putin la fel de interesanta ca si cea de sambata cu multe spectacole cu cai, dar si concerte de muzica live.O mare parte din zona festivalului va fi amenajata in stil medieval si persoanelor prezente vor lua parte la un turnir medieval si la activitati care aveam loc in perioada medievala. Aceasta zona este cu siguranta una dintre atractiile principale ale evenimentului.De mentionat este faptul ca in zona de festival exista multe spatii acoperite unde vor avea loc diferite activitati si ateliere tematice, de la ateliere de potcovit, pana la ateliere dedicate copiilor.Alte activitati din festival frumoase sunt filmele care vor fi difuzate in aer liber si cu decoruri deosebite de toamna, dar si zona de barbeque unde veti putea incerca preparatele transilvanene gustoase.Nici cei mici nu au fost uitati si pentru ei a fost amenajata o zona speciala unde vor putea sa se bucure de diferite activitati, dar si sa viziteze mini gradina zoologica de la Domeniu.Programul festivalului poate fi verificat pe site-ul oficial: draculahorse.ro