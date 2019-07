Cat de mult ar trebui sa investesti in airsoft

Bugetul pentru incepatori airsoft

Masca si ochelari de protectie (50 ron - 160 ron)

Arma (150 ron - 300 ron)

BB-uri de calitate (50 ron)

Total = 250 ron- 510 ron

Bugetul pentru jucatori ocazionali de airsoft

arma primara buna (400 ron - 600 ron)

Baterie suplimentara pentru armament primar (100 ron)

Incarcator inteligent pentru baterie (100 ron)

Pantaloni si camasa (100 - 200 ron)

Manusi (100 ron)

Exista o multime de articole airsoft pe care jucatorul incepator sau ocazional nu trebuie sa le cumpere, deoarece nu ii vor fi necesare pentru timpul mediu pe care il joaca.Mai jos iti oferim cateva detalii despre buget si ceea ce trebuie sa cumperi, indiferent de cat de des joci airsoft.Jucatorii de airsoft incepatori sunt jucatori care nu au investit aproape niciodata in acest sport. Aici includem si jucatorii care au imprumutat echipament, si au participat la cateva jocuri.Cand jucatorii incepatori decid ca vor sa joace mai regulat, exista cateva elemente de baza de care vor avea nevoie.Cele mai multe dintre elementele de mai jos reprezinta minimum de care ai nevoie pentru a afla daca iti place cu adevarat acest sport, avand totodata lupte sigure si distractive pe teren.Dar, fiind jucator incepator, nu trebuie sa cumperi neaparat produse noi, mai ales in cazul in care nu esti sigur de cat de mult te vei implica in airsoft. Indicat este sa verifici site-urile de anunturi airsoft second hand , pentru ca poti gasi foarte multe articole care functioneaza impecabil, la preturi foarte avantajoase.Cand alegi arma, un pistol de baza cu arc sau CO2, isi va face treaba foarte bine. Nu este nevoie sa cheltui mai multi bani decat trebuie in acest stadiu., si iti va mentine ochii, dintii si fata in siguranta pe timpul luptei.Pentru BB-uri, este recomandat sa cauti produse de calitate intr-un magazin oficial airsoft sau sa le cumperi online. Bilele ieftine se pot sparge la impact, creand fragmente din plastic care pot fi periculoase.In ceea ce priveste echipamentul, pentru incepatori nu este necesar sa investeasca in veste tactice sau haine de camuflaj. Daca ai niste pantaloni, bocanci sau pantofi de drumetii pentru stabilitate si protectie, si o camasa care nu are o culoare aprinsa, poti juca airsoft foarte bine.In acest moment, stii deja ca iti place airsoft si doresti sa joci mai des. In afara de bugetul incepatorului, mai este nevoie sa investesti in:Pe forumurile de airsoft Romania poti gasi sfaturi si detalii despre armele care au o durabilitate excelenta, si performanta pentru acest nivel si buget.In acest stadiu, este indicat sa achizitionezi si o uniforma. Cele mai multe terenuri vor avea un sistem de camuflaj pentru echipe, iar o uniforma iti permite sa fii usor de identificat, astfel incat sa nu fii impuscat de echipa proprie.Manusile iti vor oferi protectie suplimentara, iar cele cu jumatate de deget iti permit sa ai dexteritate completa.