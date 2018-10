Ce povesti se ascund in spatele celor mai cunoscute personaje de Halloween

Echipa din spatele motorului gratuit de cautare a ofertelor de calatorie la nivel global momondo.ro a selectat sase dintre cele mai cunoscute personaje a caror infatisare face ocolul lumii in fiecare an de Halloween si dezvaluie care sunt locurile legate de istoria acestora.De mii de ani s-au transmis, din generatie in generatie, legende ale vampirilor care sug sangele oamenilor, dar niciuna dintre aceste legende nu se compara ca notorietate si vechime cu cea a nobilului Conte Dracula.Multumirile ii pot fi aduse lui Bram Stoker, autorul romanului "Dracula" din 1897, pentru ca a creat si a pus in expresie artistica mitul medieval al aristocratului nepamantean din Romania.Stoker s-a inspirat din povestea domnitorului Tarii Romanesti din secolul al XV-lea, Vlad Dracul.Acesta a locuit o vreme in Castelul Bran din Transilvania, iar practicile sale pline de cruzime asupra prizonierilor de razboi sau a celor din inchisori, de a-i trage in teapa, i-au adus renumele de "Tepes".Desi Castelul Bran din Moeciu este locul unde cei mai multi calatori merg pentru a simti efectiv ca intra in pielea Contelui Dracula, opreste-te in calatoria ta aici, in judetul Brasov, si afla inca o poveste care iti da fiori, cea a Cascadei Urlatoarea, din Parcul National Bucegi.Se spune ca Urlatoarea ar fi fost candva cea mai frumoasa fata de prin partea locului, de care s-au indragostit doi frati. Tanara, pentru ca nu a putut sa se hotarasca, a fugit in munti, lasandu-i pe cei doi chipesi sa se razboiasca pana la moarte.Ajungandu-i la ureche vestea, fata s-a aruncat de pe o stanca si s-a transformat in ceea ce astazi cunoastem drept Cascada Urlatoarea. Mai mult, legenda face referire si la trupurile celor doi frati, care s-au prefacut in muntii Jepul Mare si Jepul Mic.Ciudata fiinta reinviata din morti de catre Doctor Victor Frankenstein este un alt personaj straniu imortalizat de literatura clasica, de data aceasta in 1816, sub penita unei tinere de numai 18 ani, Mary Shelley.Shelley a marturisit ca ideea romanului, considerat ca fiind primul care a deschis calea catre literatura science fiction (SF), i-a venit in vis intr-o noapte, dupa ce petrecuse o intreaga vara ploioasa pe malurile Lacului Geneva din Elvetia. Abia in anul 1931, filmul regizorului Boris Karloff a dat monstrului chipul grotesc si sangeros pe care il cunoastem astazi.Nu e nimic supranatural cand vine vorba de mumiile Egiptului Antic. De fapt, faraonii considerau moartea ca fiind Marea Trecere, nu ca pe ceva de care ar trebui sa iti fie teama, de unde si suita intreaga de ritualuri si ceremonii. Totusi, ideea mumiilor blestemate tine mai degraba de cultura obsesiva pentru ocultism din epoca victoriana.In 1922, langa Luxor in Egipt, exploratorul Howard Carter a descoperit mormantul faraonului Tutankhamon, mumificat, impreuna cu obiecte din aur, vechi de peste 3000 de ani. Cand s-a intors acasa in Marea Britanie, presa si opinia publica au explodat. Ulterior, sponsorul expeditiei Lordul Carnavaron s-a imbolnavit si a murit.S-au raspandit, astfel, zvonurile despre un presupus blestem, turnand gaz pe foc articolelor din ziare si publicatiilor. Mitul blestemului faraonilor s-a perpetuat chiar daca insusi Carter a trait pana la adanci batraneti.Desi in zilele noastre credem ca mumiile sunt cadavre ambulante ale faraonilor, care se scoala din morti si umbla cu bratele intinse in fata, adevaratele mumii erau atat de bine infasate, incat si de s-ar trezi din somnul lor de moarte, s-ar impiedica sau s-ar rostogoli, in niciun caz nu ar putea sa umble pe strazi.Surprinzator sau nu, prima mentiune scrisa despre varcolaci dateaza din secolul I d.Hr. Grecii antici au scris povesti alegorice despre barbati care, fie din cauza unui blestem, fie din cauza unei afinitati, isi schimbau infatisarea umana. Termenul oficial pentru schimbarea de forma este licantropia, de la cuvantul grecesc "lykos" ("lup") si "anthropos" ("om").Cea mai cunoscuta poveste e cea mitologicului Rege Lycaeon, care, punand la indoiala puterea omniscienta a lui Zeus, i-a adus ca ofranda bucate din carne de om, ca sa ii testeze puterile divine. Drept pedeapsa pentru blasfemia sa, regele a fost condamnat la o existenta solitara si de canibal, ca varcolac.Muntele Lykaion, din regiunea Arcadia a Greciei, a fost numit dupa nefericitul rege si inseamna "Muntele Lupului".Credinta in ritualuri magice a crescut ca parte a existentei umane inca din timpurile in care stramosii nostri se adunau in jurul focului abia descoperit. In cadrul luptei dintre bine si rau din religia crestina, vrajitoria a fost vazuta fara drept de apel ca fiind in conexiune cu venerarea diavolului si nu a trecut prea mult timp de cand Vestul a pornit la scara larga o adevarata vanatoare de vrajitoare.Cea mai aprinsa dintre persecutii a fost cea din Salem, unde in secolul al XVII-lea s-au tinut adevarate procese si condamnari impotriva vrajitoriei.Totul a inceput in aceasta colonie din Massachusetts, cand o fetita din comunitate a prezentat simptome de contorsionari violente si tipete, iar doctorii s-au grabit sa ii puna diagnosticul de "vrajitorie". In curand i-au urmat si alte victime. In cele din urma, pana sa se admita in comunitate ca procesul a fost o greseala, peste 200 de persoane au fost acuzate de "practicarea magiei negre si infratirea cu diavolul".Astazi, Salem este un oras care merita vizitat pentru lucruri "vrajitoresti". In ciuda trecutului sau intunecat, pana si logo-urile masinilor de politie din Salem sunt reprezentate de vrajitoare calare pe cozi de matura.Numit dupa oamenii creoli ("zonbi") din Haiti, acest personaj are radacini in folclorul afro-caraibean. Se credea, si inca se mai crede, ca zombie este un om care s-a ridicat din mormant. Presupusa readucere magica la viata a unui cadavru era considerata o pedeapsa, drept pentru care nu i se acorda vointa libera sau capacitatea de a vorbi. Totusi, zombie de azi - teribilii mancatori de oameni iesiti din cimitire - sunt mai degraba rezultate ale culturii Hollywood, nu a celei din Haiti.George A. Romero, regizorul filmului horror "Night of the Living Dead", este considerat parintele personajului modern de zombie. Astazi suntem un pic mai obisnuiti cu aspectul acestor fiinte infioratoare trezite din morti, dar la lansarea peliculei, in 1968, audienta a fost de-a dreptul socata.