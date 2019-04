Inflatia se simte direct in buzunarul romanilor: Cei mai multi vor petrece acasa minivacanta de Paste si 1 Mai

Astfel, conform cercetarii Provident Financial Romania, comparativ cu anul trecut, numarul celor care prefera sa petreaca 1 Mai acasa a crescut cu peste 20 de puncte procentuale.In urma chestionarii a rezultat faptul ca aproape un sfert dintre romani au redus bugetul cheltuit cu ocazia Sarbatorilor Pascale, dar jumatate au declarat ca vor cheltui aceeasi suma ca anul trecut.Unul dintre motivele pentru care 40% dintre romani au ales sa stea acasa de sarbatori, in acest an, este legat de preturile mai mari la cazare fata de cele inregistrate in 2018.Pe de alta parte, acestia mentioneaza ca masa de Paste va fi plina de bunatati, iar cozonacul, vinul si prajiturile nu vor lipsi din meniu, la fel ca si drobul sau carnea de miel.In acelasi timp, unii dintre cei chestionati au afirmat ca prefera sa puna pe masa de Paste si carne de porc, de vita sau curcan, 17% dintre ei urmand chiar sa inlocuiasca vinul cu sampania.In ceea ce priveste bugetul alocat pentru bunatatile de Paste, circa 44% dintre romani spun ca acesta este de sub 500 de lei, si doar 14% au un buget care depaseste 1.000 de lei.De asemenea, doua treimi (66%) dintre romani au spus ca vor cheltui intre 100 si 500 de lei, cu ocazia sarbatorilor pascale, in timp ce putin peste 13% vor aloca sub 100 de lei si doar 3% planuiesc sa cheltuiasca peste 1.000 de lei pentru asta.Potrivit studiului, 35% dintre romani nu cumpara de obicei cadouri de Paste sau au renuntat sa mai faca asta, insa cei care totusi au pus bani deoparte pentru asta, isi indreapta atentia mai mult spre familie (28,34%) sau copii (14,74%).In plus, aproape 37% dintre romani sunt multumiti si foarte multumiti de promotiile de Paste si doar putin peste 15% nu sunt deloc multumiti de ofertele comerciantilor. In viziunea a 60% dintre respondenti, ca sa conteze, o reducere trebuie sa fie de peste 30%, iar peste 66% dintre romani sunt atrasi de reducerile si promotiile la alimente, urmate de cele la excursii in tara.Sondajul Provident Financial Romania a fost realizat in perioada 28 martie - 9 aprilie pe un esantion reprezentativ la nivel national de 1.588 de respondenti.Provident Financial Romania face parte din grupul britanic International Personal Finance (IPF), unul dintre cei mai importanti furnizori de credite la domiciliu din Europa.Grupul are 2,4 milioane de clienti in noua tari din Europa, precum si in Mexic si Australia. Din anul 2006, Provident a investit in Romania peste 300 de milioane de euro si a contribuit la bugetul de stat cu taxe in valoare de peste 100 de milioane de euro. Cu peste 2.300 de angajati, compania este al doilea cel mai mare angajator britanic din Romania.