Karpatia Horse Show deschide drumul catre Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020

Spectacolul unic al echitatiei de top mondial revine pentru a VI-a Editie la Domeniul Cantacuzino de la Floresti

Karpatia Horse Show, Editia a VI-a, singurul eveniment ecvestru de acest nivel din Romania, va avea loc anul acesta in perioada 27 - 29 septembrie, si va gadui un Concurs Complet International de 4*, si reprezinta o noua premiera pentru sportul romanesc.Cai si calareti din toata lumea revin la Floresti pentru un eveniment sportiv unic in Europa de Sud-Est, care le va aduce punctaje valoroase pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.Domeniul Cantacuzino de la Floresti, Prahova, va fi din nou gazda spectacolului unic al echitatiei de top mondial, unde eleganta si performanta sportiva se vor impleti si de aceasta data cu prestigiul istoric, dand tonul general al celor trei zile petrecute in aer liber alaturi de cai.Evenimentul invita la o evadare completa din cotidian pentru prieteni si intreaga familie, la doar o ora distanta de Bucuresti si Brasov.Organizatorii au pregatit si numeroase activitati pentru un public variat, printre care se numara ateliere creative, demonstratii ecvestre, tir cu arcul, experiente culinare, aventura park, targ de lifestyle ecvestru, programul cuprinzand, de asemenea, numeroase alte surprize, inclusiv concerte in aer liber.Mai multe amanunte despre programul in curs de actualizare sunt pe karpatiahorse.ro, iar biletele la preturi reduse sunt disponibile online pe Bilete.roPalatul Micul Trianon, monument istoric cu o semnificatie aparte, va strajui Concursul Complet de echitatie care reuneste trei ramuri ale sportului ecvestru: dresaj, cross-country si sarituri peste obstacole, fiecareia fiindu-i consacrata o zi.De altfel, parcul Domeniului, fondat de Gheorghe Grigore Cantacuzino, care se intinde pe o suprafata vasta de 130 de hectare, a fost conceput sa cuprinda inclusiv un peisaj adaptat plimbarilor calare.Originea probei complete de calarie se regaseste in concursurile la care participau in trecut descendenti ai marilor familii nobiliare si ofiteri de cavalerie, demonstrand abilitatile exceptionale ale cailor.Gata pentru parade maiestuoase, caii isi dovedeau gratia si legatura stransa avuta cu omul, realizand miscari elaborate - cuprinse acum in proba de dresaj, care se deruleaza in cadrul Karpatia Horse Show in ziua de vineri, 27 septembrie.A doua zi, concurentii vor parcurge pana la 6 kilometri pe teren variat, cu paduri si coline, sarind peste obstacole naturale spectaculoase si iazuri, dovedindu-si rezistenta si viteza in orice conditie de mediu. Toate acestea reprezinta proba de cross-country programata sambata, 28 septembrie.Aceasta proba aminteste, de asemenea, de sarcinile ofiterilor de depesa care aveau de livrat un mesaj important intr-un timp record, intre localitati indepartate. Publicul este invitat, cu acest prilej, la o promenada pe intregul Domeniu, urmarind evolutia fiecarui concurent si provocarile aduse de fiecare obstacol amenajat intr-un punct de belvedere.Proba finala, de duminica, 29 septembrie, cea de sarituri peste obstacole mobile (show jumping) era si este menita sa evidentieze toate calitatile primelor doua probe la un nivel esential, cuplul cal-calaret reusind sa execute salturi in cadenta precisa, contra-cronometru, pe un parcurs care solicita abilitati tehnice si de strategie, sustinute de o conditie fizica ireprosabila a unui astfel de cal - campion.O coincidenta este faptul ca proba de concurs complet a devenit disciplina olimpica in anul 1912, cand se derula constructia Palatului Micul Trianon de la Floresti.Construit in maniera eclectica franceza, triumfala, de factura romantica si cu referinta directa la stilul Ludovic al XIV-lea, Palatul Micul Trianon din Floresti a fost conceput pentru a transmite apartenenta la cultura europeana si aspiratiile avute de Romania la inceputul secolului 20, in plina epoca de modernizare si prosperitate.Gheorghe Grigore Cantacuzino si-a dorit sa lase posteritatii un simbol al reusitei unui neam si a unei familii care a dat Romaniei mai multi conducatori care au contribuit fundamental la dezvoltarea sa.Gheorghe Grigore Cantacuzino, descendent al unei vechi familii nobiliare bizantine, a fost caracterizat astfel: "Fost de mai multe ori ministru, sef de Guvern, presedinte de Camera si Senat, mai mult ca fiecare om, dl Gh. Cantacuzino a consacrat 50 de ani vietei publice si binelui acestei tari." - Alexandru Marghiloman (la randul sau ilustru om politic si mare iubitor de cai, considerat parintele hipismului romanesc).La Karpatia Horse Show, publicul este invitat sa ia parte la unul dintre cele mai asteptate evenimente dedicate calului din Romania, desfasurandu-se anual, asemeni evenimentelor de tinuta care au loc in tarile cu traditie neintrerupta din istoria acestui sport.Karpatia Horse Show inseamna trei zile fantastice in compania cailor si zeci de zambete de uimire, inseamna spectacolul complet al performantei sportive - dresaj, cross country, sarituri peste obstacole -, intalnirea cu mari maestri din atelaje, demonstratii de working equitation, plimbari in natura cu o multime de activitati pentru prieteni si intreaga familie, cu timp pentru detasare si relaxare pe unul dintre cele mai frumoase domenii nobiliare din Romania.Evenimentul promoveaza apartenenta la un set de valori si un lifestyle inspirat de nobletea cailor, bucuria de a fi la promenada si de a redescoperi o parte semnificativa a istoriei si patrimoniului Romaniei prin vizitarea Domeniului Cantacuzino de la Floresti.Participarea la eveniment cuprinde si o valenta caritabila, o parte dintre fondurile stranse prin vanzarea biletelor fiind directionate catre consolidarea Domeniului si a Palatului Micul Trianon care necesita interventii imediate de restaurare.Biletele si abonamentele achizitionate in avans de pe site-ul bilete.ro: https://www.bilete.ro/karpatia-horse-show/karpatia-horse-show-27-29-sept-2019/ si de la punctele de vanzare bilete.ro beneficiaza de discounturi de pana la 60%. Copiii intre 3 si 14 ani beneficiaza de preturi preferentiale, iar accesul le este permis doar insotiti de parinti. Copiii cu varste de pana la 2 ani au acces Gratuit.pretul unui abonament pentru cele 3 zile de show costa 50 de lei pentru adulti, 70 de lei pentru un adult + 1 copil si 90 de lei pentru un adult + 2 copii.preturile biletelor valabile o singura zi: 27, 28 sau 29 Septembrie sunt: 35 de lei pentru adulti, 55 de lei pentru un adult + 1 copil si 70 de lei pentru un adult + 2 copii.In zilele de desfasurare ale evenimentului, bilete valabile pentru o singura zi se pot achizitiona si de la punctele de acces in incinta Domeniului Cantacuzino - Floresti, Prahova.Karpatia Horse Show, Editia a VI-a, este un eveniment organizat de: Asociatia Ecvestra Hipohouse, Domeniul Cantacuzino, Rumor Consult in parteneriat cu Federatia Ecvestra Internationala si Federatia Ecvestra Romana.