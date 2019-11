Mos Craciun vine, din nou, cu trenul copilariei, in 14 decembrie!

Kido Express va pleca din Gara de Nord si ii va avea la bord pe toti cei interesati sa-l ajute pe Mos Craciun sa sorteze scrisorile si sa creeze jucarii, care sa ajunga la cei mai cuminti copii, in seara de Ajun."Kido Express este o calatorie de o zi, in care vom porni spre atelierele lui Mos Craciun de la Sinaia. Aventura este de fiecare data o experienta diferita, iar editia de iarna este construita in spiritul Craciunului, dand astfel oficial startul magiei Craciunului alaturi de Lady Winter, Gingerbread, Controlorul si Spiridusii Poznasi.", ne spune Oana Pricop, co-organizator si fondator Free Spirit Travel.Kido Express Winter Edition pleaca in dimineata zilei de 14 decembrie. Copii de toate varstele se vor intalni cu personajele de poveste pe peronul Garii de Nord din Bucuresti, de unde o garnitura cu patru vagoane pleaca spre taramul Mosului, in Sinaia.De indata ce trenul ajunge in Sinaia o lista lunga cu activitati ii asteapta pe copii, dar si pe parintii, pregatita indeaproape de personaje de poveste. Mos Craciun deschide usile laboratorului sau secret, unde cei mici sunt asteptati in ''Departamentul Spiridusilor'', iar parintii isi vor gasi misiunea in ''Departamentul Etpna''. Scrisori, jucarii, cantece si obiceiuri specifice Sarbatorilor de iarna ii vor tine ocupati pe parcursul zilei pe calatori. Totul va culmina cu sosirea Mosului, incarcat cu daruri si ghidusii, spre bucuria tuturor."Este deja al doilea an in care organizam Kido Express Winter Edition si cea de-a treia editie a proiectului. Kido Express a fost indragit de public inca de la prima editie, iar acest lucru ne-a incurajat sa il organizam an de an. La fiecare editie am avut si vom avea si o componenta sociala.Copii cu rezultate bune la invatatura, provenind din regiuni vulnerabile ale tarii (cum ar fi Cazanesti, Ialomita, de unde am avut un grup de 20 de copii in primavara acestui an), ne vor insoti si se vor bucura de experienta Kido Express la fiecare editie.", ne spune Cristi Pitulice, co-fondator al proiectului si Managing Partner Globe 365 Travel Boutique.Pretul unui pachet Kido Express este de 600 de lei pentru copii si 600 lei pentru adulti, iar mai multe detalii veti gasi online, pe www.kido-express.ro, dar si pe pagina de Facebook Kido Express.