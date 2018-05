PetExpo, cel mai mare eveniment dedicat animalelor de companie, implineste 10 ani

Cea de a zecea editie aduce pentru expozanti si vizitatori un spatiu dublu fata de editiile anterioare, de aproximativ dein cadrul targului.In premiera, la PetExpo in cadrul editiei din 2018, vizitatorii impreuna cu animalele lor de companie vor avea acces parcul de distractii dedicat patrupedelor.In cele 5 zone interactive:, stapanii si animalutele vor colectiona amintiri de neuitat.Pentru animalutele talentate si dresate zonava fi deschisa, iar la indrumarea stapanilor lor vor putea sa isi exerseze abilitatile in cadrul jocurilor si concursurilor din program. Accesul in zonele interactive este inclus in pretul biletului de intrare la PetExpo.La eveniment vor fi prezenti, producatori, importatori si distribuitori de hrana, produse de dresaj, imbracaminte, accesorii sau medicamente destinate animalelor de companie, care isi vor prezenta ofertele dedicate iubitorilor de animale.Ofertele lor vor ajunge la aproximativ, care sunt asteptate la eveniment alaturi de animalele lor de companie.", spuneCostul unui bilet la PetExpo este de 20 de lei, iar cei care le vor achizitiona online de pe site-ul evenimentului, pana la 1 iunie 2018, vor beneficia de un discount de 50%.